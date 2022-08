Email it

El enviado especial del papa Francisco, monseñor Edgar Peña Parra, manifestó que durante el encuentro que sostuvo ayer con el el presidente Luis Abinader le hubiera gustado hablar sobre el tema de la migración haitiana, pero no lo hizo por razones de tiempo.



Peña Parra manifestó que el tema de la migración haitiana hacia República Dominicana “preocupa” al papa Francisco. Consideró que es una problemática a la que hay que prestarle una “atención especial”.

En ese sentido, expresó que por razones de tiempo no tocó ese punto con el mandatario, pero considera que es un tema al que hay que prestarle atención, y no solamente a la migración haitiana, sino todo el tema de migrantes.



“El papa ha tenido el coraje de decir que en el tema de migración nos podemos jugar la civilización nuestra, porque es una cosa muy importante”, sostuvo. Sostuvo que las personas que se ven necesitadas de salir de sus países deben ser atendidas.



El religioso habló con los periodistas luego de reunirse con el presidente en el Palacio Nacional. En el encuentro, que duró unos 40 minutos, trataron temas relativos a la geopolítica y sobre las actividades relativas al centenario de la coronación de la virgen de la Altagracia, celebrada en el estadio olímpico Félix Sánchez.