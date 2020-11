Presidente de Andeclip pide flexibilización del horario

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), doctor Rafael Mena, indicó este miércoles que el Gobierno debe flexibilizar las medidas que buscan frenar el coronavirus, para que la economía del país pueda fluir con normalidad.

La crisis económica actual se agudiza conforme avanza la pandemia, por lo que el representante de los centros médicos privados solicita la flexibilización, aplicando medidas que protejan el empleo y la economía, sin descuidar la salud pública.

“El problema es el siguiente, eso nosotros no lo vamos a eliminar hasta que la vacuna no aparezca, entonces nosotros no podemos dejarnos morir de hambre”, expresó el doctor Mena.

Mena al igual que otros empresarios, indicó que lo más recomendable es mantener el uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento físico adecuado, pero que se elimine la registración de horario para que la economía pueda fluir con normalidad.

Otros piden que continúe las registraciones

Mientras que otros empresarios coincidieron en que lo más recomendable es mantener el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento y permanecer con los establecimientos de entretenimiento cerrados para evitar una segunda ola de la enfermedad.

“Las medidas deben permanecer, es la única garantía que tenemos para sobrepasar los estragos del virus y los artistas que hagan sus eventos de manera virtual como otros países”, expresó José Manuel Vargas, presidente del Consejo de Directores de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS).

Por otro lado, los empresarios explicaron que en conjunto con el sector sindical y el Gobierno continúan buscando alternativas para que los trabajadores suspendidos durante estos meses de pandemia puedan recibir el doble sueldo.

“Estamos en diálogo y pienso que va a salir algo positivo y hay que ser solidario en este momento que es difícil para todos”, dijo Juan Alfredo de la Cruz, presidente de Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM).