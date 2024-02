Bajo el liderazgo de Abinader, caló al segundo lugar en 2016 y en 2020, conquistó todo el poder que debe consolidar

Desde su fundación, el PRM solo ha sumado éxitos políticos y electorales. En su primera participación en las urnas, en 2016, empujado por la coyuntura, caló a la segunda posición en el mercado electoral; y en el siguiente certamen, en 2020, también favorecido por las circunstancias, conquistó todo el poder.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM), fundado en 2014 con la dirigencia y militancia mayoritaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), llega a su tercera prueba electoral en circunstancias muy distintas a las que les tocaron en 2016 y 2020.



Aunque ahora es un partido en el poder, electoralmente tendrá que enfrentarse al escenario político más adverso entre todos los posibles, la oposición unificada. Es un contexto totalmente contrario a lo que le ocurrió en 2020, que la división del PLD empujó su triunfo.



El partido oficial también tiene en contra el tema económico. La economía tuvo un crecimiento pírrico de 2.4% en 2023, combinado con el ato precio de la canasta básica, se convierte en pasivo, desde el punto de vista político.



El PRM en su propio narrativa se observa un cambio. De un discurso liberal, promotor de la despenalización del aborto en tres circunstancias, hasta criticar la sentencia 168/13 que sienta los criterios sobre la nacionalidad dominicana o rechazar la construcción de un muro en la frontera, que exhibió en la oposición, ha pasado a ser un partido de práctica conservadora que se distancia de las promesas que hasta ahora no ha cumplido.



A pesar de eso, los sectores que promueven esa agenda en el país, no muestran inconformidad con el gobierno del PRM y la presión que ejercieron en otros gobiernos por esos temas, ha desaparecido.

En concreto, el principal reto que tendrá el PRM en las elecciones del próximo domingo es fortalecerse como partido de poder y cumplir las expectativas de triunfo arrollador que ha creado el propio líder de la organización y presidente de la República, Luis Abinader.



La alianza del PLD, la FP y el PRD generó un contexto político de mayor competencia en las elecciones de este año y el mayor obstáculo para el PRM cumplir las expectativas de ganar el 70% de los 3 mil 849 cargos que estarán en disputa el domingo.



Sin embargo, el partido oficial tiene a su favor que compite con las ventajas que da el poder y que todavía no hay hartazgo de la población de la gestión del PRM debido a que es su primer periodo de gobierno.



Otra ventaja para el PRM a pesar de la alianza opositora, es que todavía entre el PLD y la FP hay un pulso por la segunda posición en el electorado.



Aunque en todas las encuestas que se han publicado sobre el posicionamiento electoral de los partidos políticos, el partido verde está en la segunda posición en intención de votos, hasta el momento ese lugar es del PLD que lo ganó en las elecciones de 2020.



El PRM cuenta con 106 alcaldías actualmente. Ganó 86 en su boleta en las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo de 2020. Los 20 alcaldes restantes son funcionarios que fueron electos en las cuadros de los partidos de oposición especialmente, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el PRD, pero pasaron al PRM.



El partido oficial ganó 96 distritos municipales en las elecciones de 2020 y actualmente cuenta con 142, a ese número llegó por las renuncias de directores de distritos municipales de los partidos de oposición para juramentarse en el PRM.



Beneficiado por coyunturas



En 2016, la primera participación electoral del PRM, se benefició de que fue la única opción opositora que enfrentó al PLD, entonces con el control de todo el poder del Estado.



Ese contexto que benefició al PRM se generó por la decisión del PRD, bajo el liderazgo de Miguel Vargas, de hacer una alianza con el partido morado. De esa forma todo el escenario opositor estuvo servido al PRM, lo que le garantizó convertirse en la segunda fuerza electoral y única competencia al PLD.



Para las elecciones de 2020, luego de una larga batalla interna, el PLD se dividió formalmente en 2019, y el beneficiario inmediato fue el partido de oposición. Bajo el liderazgo de Abinader, que ha sido el único candidato presidencial de la organización, el PRM hizo acuerdos de alianzas con todos los partidos posibles, incluido el recién nacido FP, liderado por Leonel Fernández.



Otro factor imponderable en 2020, lo favoreció. La crisis política y social que generaron la suspensión de las elecciones del 16 de febrero de 2020, y el mal manejo que tuvo el entonces gobernante PLD de ese hecho, beneficiaron políticamente al PRM.



Sello de Abinader en PRM



El PRM nació con la marca de Abinader. De hecho, la Alianza Social Dominicana (ASD), la plataforma que sirvió para el nacimiento del PRM, era un partido de los Abinader, liderado por el fallecido José Rafael Abinader, padre del hoy presidente de la República. El propio himno de la organización, es una composición del gobernante, y su esposa y primera dama, Raquel Arbaje.



Abinader ha sido el único candidato presidencial de la organización en tres ocasiones consecutivas. Comparte el liderazgo del PRM con el expresidente Hipólito Mejía, quien le disputó la candidatura en dos ocasiones, pero para la convención del pasado año, Mejía fue de los principales promotores de la reelección de Abinader. Uno de los mayores logros de Abinader en el PRM, ha sido el manejo con el liderazgo del expresidente, a quien siempre ha garantizado una amplia cuota de participación en la organización y también una amplia tajada para Mejía en el gobierno del PRM.



Historia electoral del PRM en nueve años

El las elecciones de 2016, el PRM solo ganó 30 alcaldías, 50 diputados y un senador, José Ignacio Paliza, luego presidente del PRM. En el nivel presidencial, la organización logró un millón 613 mil 222 votos. Para el 2020, el PRM pasó de 30 alcaldías a 86, mas de 90 diputados y 19 senadores.En el nivel presidencial, logró 2 millones 154 mil 866 votos casi medio millón de votos más a los obtenidos en 2016. El PRM depositó un padrón de tres millones de inscritos ante la Junta Central Electoral y el presidente Abinader afirma que ganará en primera vuelta las elecciones del 19 de mayo con más del 60% de los votos. El PRM tiene 22 partidos aliados de 35 que tiene el sistema.