Premio Quemuel Arroyo Peña, un diseñador urbano de la arquitectura, que realiza un gran trabajo pese a su discapacidad motora, es el ganador de la quinta edición del Premio al Emigrante Dominicano en el Exterior Sr. Oscar de la Renta.



El galardón es otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) como reconocimiento a los dominicanos y sus descendientes de primera y segunda generación que dejan huellas positivas en los países que los acogen.



Arroyo Peña, oriundo de Bonao, provincia Monseñor Nouel, y que se ha desempeñado en diferentes funciones comunitarias y actualmente es jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la ciudad de Nueva York, recibió una compensación de un millón de pesos, donado por el Banco de Reservas en un acto celebrado en el Teatro Nacional Eduardo Brito.



Durante la ceremonia, también se reconoció la obra y trayectoria en el exterior de Rafael Antonio Núñez Cedeño, Iris Violeta Rijo Matos, Esperanza Ozuna, Emely Rosaura Duvergé, Luis Emilio Rodríguez Vicente, Carmen Torruella Quander, Evelyn Miosotis Rodríguez, Fidel Aquino Robles y Ari Peralta, quienes se han destacado durante muchos años en su rol profesional, social, económico, cultural y en las ciencias, y se han desempeñado en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, e Islandia.



Mediante un encuentro de socialización que se realizó antes del evento, el grupo de dominicanos residentes en el exterior, por iniciativa propia, se prepara para llevar a cabo un proyecto conjunto.

Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó orgullo por la incidencia de los dominicanos en el exterior, de quienes dijo: “Superando obstáculos y asumiendo desafíos, han logrado niveles académicos y profesionales cimeros, ejerciendo liderazgos en sus comunidades, reafirmando y haciendo valer su dominicanidad con gran dignidad, al tiempo de extenderla a otras culturas”.



Recordó que la protección de los dominicanos en el exterior es el principal eje de la política exterior del país, trazada por el presidente Luis Abinader, tras considerar que estos nacionales son embajadores naturales de República Dominicana y una marca país.



Palabras del galardonado



“Este premio representa la responsabilidad que los inmigrantes llevamos con nosotros en todo el mundo. Es un deber que estoy feliz de cumplir”, expresó Quemuel Arroyo Peña en su discurso de agradecimiento.

“El tiempo siempre está perfecto para hacer lo correcto” refirió quien asesora a la empresa que diseñó el primer Kayak anfibio que permite la movilidad a las personas con discapacidad.



Señaló que hubo un momento de su vida en el que perdió de vista la alegría de la dominicanidad. Pensó que no tenía mucho por ofrecer. Sin embargo, todo cambió cuando en el primer piso de un hospital pediátrico, hizo sonreír a los niños durante diez meses.



Sobre el emigrante ganador de la distinción

Quemuel Arroyo Peña reside en Nueva York, Estados Unidos. Estudió diseño urbano de la arquitectura en The New York University y cursó una maestría en Gestión de Liderazgo. Se desempeña como jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York y forma parte de las juntas directivas de instituciones como: NYC Outward Bound Schools, Hudson River Community Saliling, Positive Exposure y The New York University que lo distinguió con el premio Humanitario Martin Luther King Jr.