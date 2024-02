Santiago. La preocupación de la abuela materna, al ver que su hija no regresó con su nieta tras dar a luz, desató la investigación que determinó que la progenitora cedió a la infante de siete días de nacida una pareja de esposos, a cambio de una indeterminada suma de dinero.



Por el caso, agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, junto a miembros de la subdirección del (DICRIM) recuperaron a la niña en el municipio de Villa González, en la provincia de Santiago, tras ser reportado como desaparecida ante el Ministerio Público, Baní, provincia Peravia.



Por este hecho fueron conducidos para fines de investigación Diana María Castillo de Sánchez, de 33 años de edad y su esposo Franklin Andrés Sánchez Santos (a) Chivito, quienes tenían a dicha menor en su poder.



De acuerdo con las investigaciones, la madre de la infante, le había entregado la criatura a Castillo de Sánchez con un documento de mutuo acuerdo, donde supuestamente se vio involucrada en pago

Pesquisas



La madre presuntamente habría vendido a su hija por una determinada suma de dinero en efectivo. Hasta el momento no se ha establecido la supuesta cantidad pagada para entregar la niña.



El reporte agrega que la progenitora de la niña se había marchado hacia San Cristóbal a dar a luz, pero al regresar a su casa sin la bebé, su madre la cuestionó sobre dónde estaba la niña, contestándole que había nacido muerta.



Sin embargo, la abuela de la niña no creyó el argumento y procedió a solicitar la intervención de las autoridades policiales y del Ministerio Público para que investiguen el verdadero paradero de su nieta. Por el caso detuvieron a un abogado que aparentemente hizo el proceso de redactar el documento de entrega de la niña a la pareja

Rápida acción policial logró recuperar la niña

Las autoridades informaron que mediante el arduo proceso investigativo, se logró la identificación de la pareja antes citada, quienes tenían a la recién nacida en su poder, por lo que ésta, tras ser recuperada, fue dejada bajo control de la fiscalizadora del Distrito Judicial de Santiago, asignada al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, para los fines correspondientes.