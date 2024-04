Palo Verde. Residentes en el Distrito Municipal de Palo Verde en Montecristi protestaron pacíficamente en demanda del arreglo de sus calles.



Mientras vociferaban la consigna “sin asfalto no habrá votos” y con decenas de pancartas, los munícipes junto a maestros de los centros educativos y diferentes personalidades se unieron a esta manifestación en la que expresaron que el gobierno ha prometido en varias ocasiones asfaltar las vías de acceso de la demarcación, pero no han cumplido y están cansados de vivir bajo la polvareda que se emana con el pasar de los vehículos.



En la manifestación, encabezada principalmente por amas de casa, resaltaron que no cesarán con sus protestas hasta que el gobierno central cumpla con lo prometido, destacando que cuando llueve la situación es peor sobre todo porque es una zona propensa a inundaciones.