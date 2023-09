Ssantiago. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) dejó inaugurada la AcisTech Conference and Expo, como parte de las actividades conmemorativas en el 62 aniversario de la entidad empresarial.



El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la república, Raquel Peña, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó Haza y tuvo como orador principal a José Ignacio Latorre, pionero en el estudio de la computación cuántica, la inteligencia artificial, la robótica y la nanotecnología.

Peña destacó el éxito de la AcisTech Conference and Expo, catalogando esta iniciativa como un gran paso, para quienes tienen empresas, y que deben dar el salto tecnológico a la competitividad y el desarrollo.



“Innovar es el cambio hacia las cosas introduciendo ciertas novedades, y eso me recuerda mis años en las aulas de PUCMM, y si Dios quiere volveremos para poder seguir aportando a la formación y experiencia tanto en el comercio como en la industria” expresó.



Ito Bisonó



El ministro de Industria Comercio y Mipymes Víctor Ito Bisonó resaltó que Santiago en su transformación digital ha traído consigo la creación de empleos, por lo que catalogó de excelente que durante la AcisTech Conference and Expo



“Desde el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes estamos desarrollando una serie de programas con el propósito de promover la transformación digital de la industria, a través del programa de Industrias Digitales” recalcó Ito Bisonó.



Víctor Ito Bisonó dijo que las zonas francas de Santiago es un ejemplo, ya que la industria 4.0, ha dado paso a una nueva perspectiva en el proceso de transformación en la manufactura. Aseguró que están dando apoyo a la industria nacional.

ACIS reconoce empresas y a personalidades

Durante el acto inaugural AcisTech Conference and Expo que se desarrolla desde el 21 al 23 de septiembre, en el Centro de Convenciones de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), fueron reconocidos Ulises Rodríguez director de Proindustria, por sus aportes a la innovación, la empresa Cilpen Global por la transformación del vertedero de Rafey.