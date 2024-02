Santiago. La Asociación Dominicana de Profesores seccional Santiago instó al ministro de Educación, Ángel Hernández a que presente su renuncia al cargo, al acusarlo de ser indiferente a los problemas que afectan a la comunidad educativa.



Miguel Jorge, presidente del gremio que agrupa a los educadores en esta provincia, dijo que el Minerd sigue sin prestar atención a centros educativos que esperan su terminación y reparación;, así como la falta de talleres y laboratorios para los politécnicos.



“Ante el panorama descrito, el señor ministro debía de pensar en presentar su renuncia al cargo y permitir al señor presidente la designación de un nuevo ministro que esté en posibilidad de administrar de manera correcta los recursos del 4%, resolver los problemas básicos del sistema y evitar nuevos escándalos con la firma de contratos”, apunta la ADP en Santiago.



Jorge indica que las necesidades de la jornada extendida, siguen estando ahí y a las autoridades para nada les importa.



Expresa que esto es un claro indicador de que tampoco le interesa la mejora en la calidad de la educación.



Mediante un comunicado de prensa, la coordinación nacional del espacio magisterial Narciso González rechaza de manera categórica que la ADP haya violado el acuerdo firmado con el Minerd.



“El sindicato de los maestros no puede ser indiferente ante los problemas que afectan a las comunidades educativas en todo el país”, puntualiza.



La Asociación Dominicana de Profesores expresa que las acciones que en el marco de la ley realizan distintas seccionales es en reclamo de solución a problemas elementales que las autoridades del Minerd debieron resolver y no lo han hecho.



Dice que la falta de personal docente, administrativo y de conserjería es uno de los reclamos que se ha hecho recurrente. Las autoridades no lo han resuelto mientras exhiben una millonada excedente del presupuesto del 4% de educación. Dicen que Ángel Hernández ha fracasado en la solución a los problemas de la educación y busca culpable.