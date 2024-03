Santiago. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paralizó la docencia en las escuelas del municipio de Santiago de los Caballeros, en medio del rechazo del Ministerio de Educación que elevó un recurso de amparo para impedir la suspensión de las clases.



El gremio que agrupa a los educadores convocó a la paralización de las labores educativas por 48 horas ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación.



Miguel Jorge, presidente del gremio en la seccional de Santiago dijo que no recibieron la notificación del amparo, para poder fijar posición.



Jorge advierte que el paro es un llamado de atención a las autoridades que no han escuchado los reclamos que vienen haciendo. En el caso del politécnico Ulises Francisco Espaillat, los profesores denuncian las filtraciones que presenta el plantel.



La ADP demanda la designación de 300 maestros del registro de elegibles para cubrir las plazas vacantes en los centros educativos.



Además, exigen la contratación de personal para las áreas administrativas y de limpieza de los planteles escolares.



En tanto que ante los problemas que afectan a los estudiantes y a sus maestros, un grupo de ciudadanos cerró con candados y cadenas las puertas de la escuela Ángela González Nugent, ubicada en la comunidad La Sabana en el municipio de Luperón. El centro educativo lleva ya dos días sin impartir docencia.



Durante la acción de protesta se produjo un forcejeo entre ciudadanos de la referida localidad y agentes de la Policía Escolar, cuando los integrantes del cuerpo del orden intentaron impedir que se le colocara otra cadena y un candado al portal de acceso a la citada escuela.



Los manifestantes advierten que no permitirán que allí se impartan clases hasta que las autoridades gubernamentales dispongan la construcción de un nuevo centro educativo. Warlin Domínguez, de la asociación de padres, dijo que el plantel escolar presenta varios inconvenientes en su planta física.