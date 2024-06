Esta novedosa ruta tendrá dos frecuencias semanales los días jueves y sábado, con capacidad para 291 personas

La aerolínea española, Air Europa, inauguró su nueva ruta que conectará a la ciudad de Santiago de los Caballeros con Madrid, España, en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader.

La aeronave arribó al Aeropuerto Internacional del Cibao en el vuelo número 120, con 291 pasajeros y una delegación especial de la aerolínea encabezada por su fundador Juan José Hidalgo y periodistas destacados de medios de comunicación españoles.



Félix García, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, aseguró que este acontecimiento representa un gran avance en materia de conectividad para República Dominicana. “Madrid, al ser una de las ciudades más importantes de Europa, abre una puerta valiosa hacia múltiples oportunidades en términos de comercio, cultura y turismo. Es indiscutible que esta nueva ruta traerá consigo un flujo significativo de visitantes, inversionistas y turistas que contribuirán sin duda al dinamismo económico”, apuntó.



Además agradeció al Ministerio de Turismo de República Dominicana y al primer mandatario por el respaldo y apoyo a este proyecto, en adición a grandes obras que sirvieron de “impulso” como el teleférico y monorriel. “La apertura de esta ruta es una muestra más de nuestro compromiso con el crecimiento constante y la modernización de nuestras instalaciones y servicios. Cada nuevo destino que añadimos a nuestra red de vuelos es un paso adelante en nuestro objetivo de posicionar a Santiago como un importante centro de conexiones aéreas a nivel internacional”, destacó García. Desde su ‘hub’ en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Air Europa activará dos frecuencias semanales con Santiago de los Caballeros, todos los jueves y sábados, que se sumarán a una diaria que ofrece a Santo Domingo y a las cinco a la semana que opera en Punta Cana, lo que suma así un total de 14 vuelos semanales en el mercado dominicano.

El presidente de la República, Luis Abinader, junto a Félix García y Juan José Hidalgo.

Apuesta por Santiago



Juan José Hidalgo, fundador de Air Europa, recalcó que esta nueva ruta incentivará y facilitará los viajes a los residentes en el Cibao que viajan a Europa por turismo o negocios. Asimismo, creará un nuevo flujo de cibaeños que viajan a Europa, y de españoles y otros europeos que conectan con esta rica región, de la que se siente muy feliz por “apostar” cada vez más a ella.

Turistas a su llegada al Aeropuerto Internacional del Cibao.

“Esta nueva ruta igualmente facilitará el transporte de productos originarios de la región Norte exportados a España, y promocionará la ciudad de Santiago y la región del Cibao como destino turístico en Europa”, agregó el alto ejecutivo.



La llegada a la terminal aeroportuaria fue amenizada a ritmo del Ballet Folklórico del Ministerio de Turismo.



Con la nueva ruta, llega a la segunda ciudad más importante del país caribeño, y mantendrá los vuelos regulares. La nave tiene una capacidad para 291 personas, de las cuales en esta ocasión más de 100 de los visitantes son de procedencia europea.



Las operaciones se harán en una aeronave Boeing 787 Dreamliner, diseñada para lograr una mejor presurización de cabina, mayor silencio a bordo, que ofrece una mejor sensación de descanso y disminuye el jet lag (malestar producido por el viaje). Al mismo tiempo, reduce el tiempo de vuelo trasatlántico. En el primer vuelo que salió desde España, viajó el propio Hidalgo, que protagonizó la ceremonia del corte de cinta en la puerta de embarque al avión que va directamente al aeropuerto cibaeño. Posterior mente, el Monumento a los Héroes de la Restauración recibió una comisión de periodistas españoles; allí descubrieron la gran riqueza histórica que posee esta hidalga ciudad.

Abinader recibe un obsequio de Juan José Hidalgo.

Una experiencia satisfactoria

Para el vacacionista español Fernando González, esta ruta inicial ha sido muy “amena” a pesar de las aproximadamente nueve horas de vuelo.



“Todo fue muy cómodo, rápido, no se sintió nada en el avión, bastante puntual y muy bien. Es algo muy especial por ser inaugural, en España también hicieron un corte de cinta y aquí llegamos hasta antes de tiempo”, describió. González dijo sentirse muy a gusto con República Dominicana por su belleza natural, gastronomía única y las “mujeres hermosas”. “Yo he venido varias veces. Aparte de Santiago he ido a Santo Domingo, a Samaná a bucear y a ver ballenas y a Sánchez Ramírez. Me encanta el Caribe. Me parece fantástico”, manifestó el turista.