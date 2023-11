Santiago. La alcaldía de Santiago de los Caballeros aseguró que se trató de un error la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) de suspender el procedimiento de excepción por Urgencia número AYUNTAMIENTO STGO-MAE-PEUR-2023-0001.



El procedimiento está destinado al servicio de recolección de los desechos sólidos en todo el municipio por un monto de RD$1,683,654,280.896.



El alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, expresó que desde la institución que dirige fueron quienes desistieron de dicho contrato por los errores en el cronograma que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas sugirió y los técnicos del ayuntamiento aceptaron.



De su lado, Rafael –Raffy- Ceballos, consultor jurídico del ayuntamiento expresó que esta situación se generó con fechas equivocadas y que violaban el procedimiento de urgencias y es por eso que desde el cabildo decidieron suspender y por tal razón desde la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) es que se ha creado dicho escándalo sin ninguna razón debido a la suspensión.



Ceballos calificó como un procedimiento normal de la contratación de empresas hasta tanto culmine la gestión de Abel Martínez al frente de la alcaldía de Santiago, por lo que se mostró sorprendido por esa situación.



“El error es de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y no del ayuntamiento, ya que ellos no tienen la capacidad de poner fechas en los cronogramas, y es solo una facultad de esa institución que cometió el error”. expresó Ceballos.



Raffy Ceballos resaltó que desde la suspensión los técnicos del ayuntamiento asumieron las recomendaciones y observaciones de la DGCP, y están preparados para otra modalidad que no sea la de urgencias para subir en el portal dicha licitación. Desde el departamento de compras y contrataciones del Ayuntamiento instruyeron a la unidad operativa, reabrir el proceso de contratación.