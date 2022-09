Santiago. Para crear conciencia sobre el respeto a la dignidad inherente a la condición humana, la accesibilidad universal, la no discriminación, la igualdad de derechos, la equidad, solidaridad, la justicia social, inclusión en la actividad laboral institucional y gradualidad, la alcaldía dejo inaugurado el mural de la inclusión social.



La obra de arte urbano que ya forma parte de la gran galería de atractivos murales con que cuenta la ciudad, es una iniciativa que impulsa el alcalde Abel Martínez y que ha sido declarada Patrimonio Cultural de Santiago.



Este mural está ubicado en el denominado Paseo de las Naciones del Reparto Tavarez Oeste y es de la autoría de los artistas Katherine Santana y Manauri Calazán y fue develado en una actividad en la que participaron representantes de varias instituciones vinculadas a personas con algún tipo de discapacidad.



El acto tuvo una introducción especial en pantomima, por parte de la joven Lisbel Cabrera, de la Escuela de Sordos, mientras, Yanilsa Cruz, directora de Cultura y en representación del ejecutivo municipal, manifestó que la inclusión social es más que todo un compromiso, “es trabajar por almas que vinieron a este mundo para enseñarnos que la diferencia no está en la discapacidad sino en la manera de cómo se puede ver la vida”.



Anyelina Pérez, directora de la Escuela de Sordos de Santiago, en representación de las instituciones que trabajan en favor de la inclusión en el municipio, puntualizó que con la inauguración de este mural y otras actividades que el ayuntamiento ha realizado, “empezamos a darnos cuenta de que no hay barreras, de que no hay personas con discapacidad, sino que hay personas a las que no se les da la oportunidad”.



En la inauguración del mural participó Juan Reyes Eloy, presidente del Patronato Cibao de Rehabilitación, así como representantes de otras instituciones. Durante el desarrollo de la actividad se recordó que el alcalde Abel Martínez declaró el 2022 como “Año de la Inclusión en el Municipio”.