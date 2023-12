Santiago. En la antesala de la toma de posesión como arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, monseñor Héctor Rafael Rodríguez emitió un mensaje expresa su compromiso a poner especial atención a los más necesitados.



La actividad está prevista para las 9:30 de la mañana del sábado en el multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra donde se espera la presencia del nuevo Nuncio apostólico, Piergiorgio Bertoldi y los obispos que integran la Conferencia del Episcopado Dominicano.



“Aprovecho la ocasión para transmitir mis cordiales saludos a cada uno de ustedes que desde ya forman parte de mi nueva familia, a la que me unen no vínculos de sangre, sino vínculos espirituales y apostólicos”, apuntó monseñor Rodríguez a El Caribe.



El arzobispo electo indica que asume sus funciones de manera oficial con un mensaje al clero y a la feligresía de la arquidiócesis de Santiago.



Labor pastoral



El también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano dijo que inicia este tramo de su servicio episcopal y que espera concluirlo con esta labor pastoral. Monseñor Rodríguez indicó que acepta esta nueva misión confiando en el auxilio de la gracia de Dios y en la colaboración de todos.



Dijo que cuenta con la cercanía de los que integran el Arzobispado de Santiago, el apoyo y la valiosa colaboración en el ejercicio de esta nueva tarea eclesial que le ha sido encomendada.



“He dado una respuesta positiva al Santo Padre con la certeza de que no estaré solo. Desde este nuevo servicio pastoral estoy dispuesto a aportar mi ‘granito de arena’ al servicio de esta Iglesia diocesana integrada por las provincias Espaillat y Santiago, con una especial atención a los más necesitados”, puntualizó.

Esperan delegaciones para la toma de posesión

En la toma de posesión se espera que delegaciones de diferentes pueblos, especialmente de Sánchez, tierra natal del nuevo arzobispo, y de La Vega en donde fue obispo por ocho años acudan en apoyo. La diócesis de Santiago fue creada el 25 de septiembre de 1953 por el Papa Pío XII y elevada a Arquidiócesis el 14 de febrero de 1994 por el Papa San Juan Pablo II.