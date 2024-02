Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, rechazó la corrupción manifestada en la compra de cédulas y advierte que no es posible fortalecer la libertad y la soberanía de la patria con prácticas y actitudes mafiosas, deshonrosas y esclavizantes.



Durante la homilía en el tedeum con motivo de la celebración del 180 aniversario de la independencia dominicana, el religioso hizo un llamado a preservar y restaurar el valor de la libertad y la democracia. Plantea que no es posible refundar la patria con actitudes esclavizantes.



Al referirse al próximo proceso electoral, pidió al pueblo y a los políticos a vivirlo con civismo, responsabilidad, transparencia y sin “tramposerías”.



Al leer algunos fragmentos del documento emitido por la Conferencia del Episcopado Dominicano critica la práctica de considerar a ciudadanos en condición de marginación como medios para alcanzar el poder y para mantenerse.



Rechaza la corrupción manifestada en la compra y venta de cédulas, práctica que considera deleznable que evade responsabilidades y que permanece aún impune.



“Ojalá que solo sea pataleo y que no se compraran cédulas, conciencias y votos. Yo espero que no”, puntualizó.



Llamado a candidatos



El arzobispo de Santiago hace un llamado a los candidatos a evitar y dejar de lado las campañas sucias, basadas en las intrigas y calumnias, el derroche de recursos económicos.



Considera que el uso excesivo de publicidad, más que fortaleza, refleja debilidad y desesperación de los aspirantes a cargos públicos, que buscan llamar la atención, más por ruido que por méritos propios o por la calidad de los programas políticos que ellos representan.



Monseñor Rodríguez ve necesario enfrentar y superar varios retos como el del desarrollo sostenible, que beneficie no a un poquito, sino a toda la población, diversificar la economía y promover la inversión en sectores claves.



También cree importante enfrentar la corrupción, debido a que sigue siendo un desafío fundamental, así como mejorar la transparencia y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.



Plantea la necesidad de mejorar el sistema educativo de calidad, trabajando con los formadores.



“Hoy es un día para animarnos unos a otros para ser mejores dominicanos, para reconstruir esta nación, que nunca será perfecta”, indicó.



Llamó a los dominicanos a animarse a vivir los valores que impregnaron los que forjaron los padres de la patria y que hicieron que este país lograra su independencia.

Celebración de varias actividades

Las actividades comenzaron con el enhestamiento de la bandera frente a la gobernación provincial, el Tedeum y un desfile estudiantil.



Los actos fueron encabezados por la gobernadora provincial Rosa Santos. Marieta Díaz, de la regional de Educación, destacó la importancia de esta gesta patriótica que permitió lograr la independencia. El historiador Robert Espinal, director del Archivo Histórico de Santiago, recordó que aunque el 27 de febrero fue proclamada la independencia, es el 18 de abril del 1844 cuando los dominicanos declaran la guerra a los ocupantes haitianos.