Esta compuesto por una estancia infantil, una escuela primaria y un liceo técnico



El Centro Educativo Ciudad Santa María se ha convertido en referencia de lo que debe ser la educación pública en el país, con un programa inclusivo basado en valores, que garantiza un mejor futuro a sus egresados: bachilleres bilingües, especializados en áreas técnicas o en arte.



CISAMA es un centro educativo, comunitario y católico, que inició como un modelo piloto hace 14 años, una co-creación entre la iglesia Católica, la Fundación Synergies Cares y el Ministerio de Educación, ubicado en el populoso sector La Otra Banda, donde reciben niños desde los 45 días de nacido, entrando en la Estancia Infantil, hasta graduarse como bachilleres, ya sea en contabilidad, tecnología, enfermería, música, pintura y escultura o diseño gráfico. En la actualidad tiene una matrícula total de 1,560 estudiantes de tanda extendida que participan en sus diversos programas de enseñanza.



“Nuestra visión es utilizar métodos de enseñanza creativos e innovadores, comprometiéndonos con la formación de niños y jóvenes felices, independientes, de fe, espiritualidad y con carácter, para cooperar al desarrollo de los nuevos líderes positivos que necesitan sus comunidades”, afirmó Soraya Checo de Álvarez, presidenta de la Fundación Ciudad Santa María, principal artífice de este modelo que ya dos entidades buscan replicar en otras comunidades de Santiago.



Para lograr su misión, el centro sustenta su programa en valores que deben de caracterizar a los estudiantes y egresados de la institución, así como a los docentes y todo el personal: fe, amor, solidaridad, honestidad, humildad, paz, eficiencia y disciplina.



Oferta curricular



Para lograr sus objetivos, CISAMA sustenta su oferta educativa en distintos programas, como STEM (por sus siglas en inglés que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que ayuda al estudiantado en el desarrollo del pensamiento crítico, y trabajo en equipo, programa que logra desarrollar una comprensión lúdica de las carreras que rigen el futuro.



También tiene el inglés como segunda lengua; educación moral, cívica, ciudadanía, valores y educación en la fe, como base para formar buenos ciudadanos; así como creatividad, emprendimiento, valores de los dominicanos y los pilares de la Marca País, finalizando con el programa Mi Primer Trabajo, donde se les enseña a elaborar su currículum y se les prepara para la entrevista de trabajo.



“Nuestro objetivo final es que los estudiantes, al salir de nuestras escuelas, estén preparados en las diferentes áreas técnicas que ofrecemos y sean reconocidos por su gran capacidad, su comportamiento profesional, una moral que los distinga y les sirva de base en sus vidas, ayudándoles a discernir lo que está bien de lo que está mal, cuidando el planeta, que es la gran casa de todos”sostiene Checo de Alvarez.



Con relación a la labor del docente, Soraya Checo de Álvarez informó que desde finales de 2020 cuentan con el Sistema Educativo Digital EDUSYSTEM, herramienta que ayuda al docente a presentar las clases de una manera divertida, lo cual facilita el aprendizaje. Este formato tiene un currículo integrado en formato digital, que abarca desde la niñez temprana hasta las materias básicas de último año del bachillerato, donde se fomenta el uso intencionado de la tecnología en las experiencias de enseñanza-aprendizaje, y toma en consideración los intereses y estilos de aprendizaje de cada niño, para desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas.



“Esta plataforma facilita su trabajo, sobre todo cuando hablamos de aulas sobrepobladas, es de gran ayuda. Es increíble como un maestro tiene que manejar aulas de 30 a 40 estudiantes, sin ayudante que le asista, porque el sistema público dominicano no lo contempla. Edusystem nos ayuda a paliar un poco esta situación”, informó, al tiempo de considerar que el maestro debe ser el profesional más prestigioso y una de las profesiones mejor remuneradas, ya que en sus manos están los futuros ingenieros, médicos, políticos, artistas y empresarios.



Checo de Álvarez informó que el sistema educativo Edusystem los ayuda a promover el descubrimiento, la investigación y la creatividad. Todo en inglés y español, y que ya este se está implementado, pero en una fase donde los maestros están aprendiendo y acostumbrándose al uso de la tecnología, descubriendo como esta plataforma les facilita su trabajo, sobre todo cuando hablan de aulas sobrepobladas, es una herramienta de gran ayuda.



“Luego de 14 años creo que estamos llegando a una etapa donde los docentes han entendido el trabajo que hacemos en la Fundación, y que ellos están rompiendo paradigmas de forma de enseñanza en nuestro país, en el sector público. Ellos son los que realmente están haciendo los grandes esfuerzos, teniendo que reaprender a hacer las cosas y tratando de enseñar de una manera diferente, que realmente tenga un impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes”, expresó.



Los métodos educativos con los que trabajan provocan menos deserción, por lo que actualmente el centro tiene 437 egresados, de los cuales un 65% es femenino y un 35% es masculino, por lo que se han propuesto en este 2023 trabajar en una estrategia que ayude a que haya menos deserción de los varones. “Creemos que con la Robótica/STEAM y reforzando el deporte, especialmente el basquetbol y el baseball, podría ser una de las formas.



“Pero todo es costoso, toma tiempo, planificación y seguimiento. Y es mucho. Pero si Dios quiere nos focalizaremos en este objetivo, fundamental para el desarrollo sostenible y armónico para nuestra sociedad”, sostiene la presidenta de la fundación.



Con relación a la inserción laboral, cuenta que sus egresados han logrado insertarse en el mercado, como es el caso de todos sus enfermeros que están laborando en diferentes clínicas y algunos estudiando medicina. Los informáticos igual, así como los que estudiaron contabilidad. “En 7 años, del total de nuestros egresados un 49% está laborando de manera formal, y un 74% está estudiando. Del 74% que está estudiando (que muchos trabajan mientras estudian), ya un 8% culminó sus estudios profesionales. Un 3% están casados, y un 8% convive con una pareja. Esperamos que a través de los años esta cifra de un 11% que formaron familia, muy jóvenes, y quizás algunos con hijos, baje” sostiene, al tiempo de afirmar que esto lo podrán lograr a través de la educación y la creación de oportunidades laborales.

La Escuela de Arte, que lleva el nombre de Rafael Solano tuvo en el 2021-22 su primer año formal como escuela técnica, por lo que no tiene egresados titulados, pero tiene formada la Orquesta Filarmónica Juvenil de Ciudad Santa Maria (OFJ CISAMA), con 150 niños y jóvenes, que empiezan en coro y van pasando luego a tocar algún instrumento musical.



Soraya Checo afirma que luego de poco más de 2 años, escuchar a estos jóvenes tocar violín, cello, flauta, música clásica, es una de las más grandes satisfacciones y logros de la Fundación Ciudad Santa María.

“No se imaginan la alegría que me da cuando me llaman de una empresa que nos coopera permitiendo que nuestros estudiantes hagan su pasantía el último año escolar y me dicen que son tan formalitos, que no parecen egresados de escuela pública. Es un bálsamo para el alma, que a veces me emociona hasta llorar”, expresó.



La escuela ha desarrollado su programa modelo, que no es común en las escuelas públicas, con aportes del sector privado, primordialmente a través de la fundación que tiene la empresa Synergies, así como donaciones de otros empresarios amigos, que comparten la visión de la importancia vital y estratégica que tiene la educación en el desarrollo del país, y la sociedad. Además, la Fundación Ciudad Santa María realiza actividades de recaudación de fondos.



En junio del pasado año, el presidente Luis Abinader realizó una visita a Ciudad Santa María, donde conoció el modelo educativo que implementa este centro educativo, comunitario y católico, y cuyo objetivo es elevar la calidad de la educación del sector público. Acompañaron al presidente Abinader, la primera dama Raquel Arbaje; el presidente del Senado, Eduardo Estrella; los ministros de Cultura, Milagros Germán; de Obras Públicas, Deligne Ascensión; los viceministros, Administrativo de la Presidencia, Igor Rodríguez; de Áreas Protegidas, Federico Franco y el Administrador Gerente General de Edenorte, Andrés Cueto, entre otros. En otras ocasiones ha sido visitado el centro la vicepresidenta Raquel Peña, quien es parte de la fundación que dio origen a este modelo para educar a una población que proviene de sectores vulnerables.



En el 2013, la entonces vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, dejó iniciados los trabajos de construcción del edificio técnico de la Ciudad Santa María, que era construido por el voluntariado que lleva ese mismo nombre, como parte del proyecto comunitario y educacional que incluye una estancia infantil, una iglesia, una escuela primaria y un liceo.



Replicar este modelo toma tiempo



Checo de Álvarez sostiene que el país tiene las condiciones para replicar el modelo en otras escuelas públicas, pero debe hacerse de una manera organizada, para que sea exitosa. “Deben hacerse pilotos y luego de ver los verdaderos costos del modelo, apoyar completamente la implementación y no debemos de tardar más de 5-6 años en hacer un cambio radical en el modelo educativo del sector público de nuestro país, y que se comiencen a sentir los resultados”, afirma. Considera que si no se actúa firmemente cada año será más difícil y el país se quedará rezagado a continuar siendo un país del tercer mundo, con una juventud cada día más iletrada y un aumento continuo de la delincuencia. Informó que la Fundación por ti de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y la Asociación para el Desarrollo Incorporada están en conversaciones de hacer un acuerdo de veeduría con el MINERD.