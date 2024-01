Duarte. Ante los derrumbes que mantienen incomunicadas sus carreteras, los residentes en la comunidad La Jagüita del municipio Castillo en la provincia Duarte, demandaron la intervención de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas.



A pesar de ser una comunidad productiva, sobre todo de cacao, esta comunidad durante toda su existencia, ha visto la triste realidad de su carretera, la cual desde su fundación no ha conocido el asfalto o una vía digna para que sus habitantes puedan desplazarse y comercializar sus productos agrícolas.



Con las lluvias del pasado mes de noviembre, terminaron de derrumbar la entrada principal de la comunidad, misma que ya había presentado hundimiento desde hacía varios años, pero las autoridades no escucharon el clamor de sus moradores.



Dilenny Céspedes, nativa de dicha comunidad, expresa que aunque no hubo víctimas mortales, los jagüitenses han tenido que hacer malabares para poder enviar a los estudiantes a la escuela, sacar los productos agrícolas que allí se producen y salir a sus labores y diligencias comunes.



“Todo eso sin mencionar el temor con el que viven ante la posibilidad de que se presente una emergencia médica de alguno de los que allí residen y no puedan salir a tiempo para ir a un centro de salud”, indica Céspedes.



El presidente de la junta de vecinos, Yancarlo Santana, explica que han acudido a las autoridades en busca de ayuda, sin obtener respuesta, por lo que piden directamente al ministro de Obras Públicas y al presidente Abinader, ir en su auxilio.



Otro mal que les afecta debido al derrumbe, es que los estudiantes pierden las clases porque cuando llueve no pueden salir por el pequeño camino que ellos mismos trillaron.



El 26 de enero del 2023, el presidente Luis Abinader dejó inaugurada la carretera Los Llanos – Rincón Hondo- El Firme – Loma Vieja, con una inversión que sobrepasa los 240 millones de pesos, de acuerdo con las informaciones de las autoridades.