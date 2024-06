Santiago. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán denunció que la contaminación está causando que el río Yaque del Norte sea una cloaca, problemática que atribuyó al individualismo que solo piensa en los negocios y ganancias.



Durante la homilía con motivo de una eucaristía de acción de gracia con motivo del Día del Medio Ambiente, Morel Diplán calificó como muy peligrosa la permisibilidad de la destrucción de los recursos naturales, a cambio de dinero. “Salga de aquí y vea cómo está el famoso Yaque del Norte, con tantos poemas, cánticos y romances y hoy es casi una cloaca, por el individualismo de mucha gente que solo ha pensado en sí, en sus negocios y sus ganancias”, denunció el religioso.

Acciones de los humanos



El también administrador apostólico de la diócesis de La Vega advirtió que todo lo que está sucediendo, no es fruto de una situación casual, sino de una consecuencia de las acciones de los humanos. Critica que se quiere aprovechar recursos como el oro, la madera, el agua, de una manera indiscriminada y egoísta. Lamenta que muchos se olviden que hay una comunidad y provoquen que el mundo se vaya atomizando. “Con el agua si tú no la compras no la tomas y todo esto por el individualismo y miramos eso como normal y eso no es así, es que tres o cuatro se han querido adueñar e individualizar el país, a la sociedad y cada uno quiere hacer lo suyo”, dijo Morel Diplán.



Criticó la actitud de egoísmo, individualismo y consumismo que se está moviendo en el mundo, es la responsable de lo que se está viviendo. “La ambición humana es uno de los males que están afectando nuestra sociedad. Todo aquel que depreda, que daña, que ensucia, que provoca ruidos y daños a la naturaleza. Eso tiene su origen en el egoísmo”, indicó el obispo auxiliar de Santiago.

Educación ecológica desde las aulas

Morel Diplán hizo un llamado a la conciencia ecológica para cuidar el planeta tierra por encima de los beneficios económicos. Además pide promover la conversión ambiental desde las escuelas, así como racionalizar el agua y los recursos naturales. Los protectores del medioambiente piden tomar conciencia para asegurar mejores resultados en el futuro cercano.