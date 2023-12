Jatzel Román considera que Haití envía un mensaje funesto al no disculparse de manera clara, precisa e inequívoca con República Dominicana, por el ingreso ilegal de policías del vecino país para dispersar un mercado informal entre dominicanos y haitianos en la frontera con Dajabón.



El ex vicecanciller de la República y experto en asuntos internacionales afirmó que República Dominicana nunca tolerará que haitianos entren al territorio de la manera en que lo hicieron policías de esa nación.



“Sigue siendo altamente preocupantes porque si no hay un régimen de consecuencias, si no hay un régimen de sanciones y no hay una disculpa clara, precisa e inequívoca por parte de la escasa, pero existente institucionalidad haitiana, entonces eso envía un mensaje funesto para el resto, y es lo que está exigiendo República Dominicana”, subrayó.



Entrevistado por Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, Román manifestó que se adhiere totalmente a los términos de la condena expresada por el presidente Luis Abinader y la Cancillería, con respecto a la incursión de policías haitianos a territorio dominicano para incautar y destruir mercancías.



Deploró que en Haití se hayan desplegado cuatro misiones de pacificación a lo largo de las últimas décadas y siempre termina siendo lo mismo, con un auge de la violencia.



El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) comentó que las misiones pacifican, pero cuando se marchan retorna la violencia, incluso de forma peor.



Román considera que hay que ver seriamente cuál sería el modelo de gobierno de transición haitiano.