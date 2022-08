Email it

Santiago. El gerente general de Edenorte Dominicana, Andrés Cueto, anunció queehoy depositará un sometimiento en la Fiscalía de Santiago por difamación ,en contra de “Somos Pueblo, Sed de Justicia” y sus respectivos representantes, por publicar informaciones falsas.



Dijo que ese tipo de acciones no pueden dejarse pasar por alto y más cuando desde la institución que dirige se lucha todos los días para que cada proceso realizado se haga con la mayor transparencia posible.



“Al asumir nuestro cargo, nos comprometimos a no fallarle a nuestras familias, a los perremeístas, mis compañeros, a mi barrio La Joya, a la nación y a no traicionar la confianza brindada por mi partido y por el presidente Luis Abinader, quien ha demostrado día a día su compromiso con el país a través de un gobierno ético y transparente”, precisó Cueto.



Durante una rueda de prensa realizada en el hotel Gran Almirante, presentó los documentos que indican que la licitación LPN- 2022-0009 para la adquisición de conductores y materiales eléctricos se hizo cumpliendo los requerimientos que establece la ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.



Explicaron que con esto desmontan la denuncia realizada por los administradores de la plataforma “Somos Pueblo” y la presentada por la organización “Sed de Justicia” ante la Procuraduría Especializada de persecución de la Corrupción Administrativa en contra del gerente general de Edenorte, Andrés Cueto Rosario, los miembros del comité de compras del entonces vicepresidente ejecutivo de las EDE, Andrés Astacio Polanco, por supuestas irregularidades en relación con la referida licitación.



Felipe Rodríguez, presidente del Comité de Compras de Edenorte, dijo que realizaron este encuentro para aclarar todas las dudas en la opinión pública sobre las alegadas anomalías en el proceso de licitación realizada en mayo del año 2022 para la adquisición de conductores y materiales eléctricos.