Santiago. Una gran cantidad de haitianos tiene derecho a permisos de trabajo en la República Dominicana, pero no pueden obtener pasaportes, incluso después de pagar 200 dólares estadounidenses por servicios urgentes.



La denuncia fue hecha por la Asociación de los Nacionales Haitianos en el Extranjero (ANHE), entidad que condena las prácticas deshonestas del gobierno haitiano, del que dice está plagado por la corrupción.



Expresa que esto conduce a la malversación de fondos y a la desatención de las necesidades del pueblo haitiano, tanto en Haití como en la República Dominicana.



Herby Garcon, encargado de comunicación ANHE, refiere que como respuesta a las denuncias de la comunidad haitiana en el extranjero se ven expuestos a la intimidación.



“En ANHE nos mantenemos firmes en nuestra postura. A pesar de la intimidación y las amenazas dirigidas contra nosotros tanto por el gobierno haitiano como por sus representantes diplomáticos, no cejaremos en nuestra determinación”, apunta.



Indica que si bien muchos haitianos desean regresar a casa, el Estado no garantiza su seguridad. Expresa que los haitianos no exigen servicios básicos como agua o electricidad, sino que buscan seguridad.

“Afirmamos que el gobierno haitiano es el principal responsable del sufrimiento continuo de sus ciudadanos”, puntualiza.



La Asociación de los Nacionales Haitianos en el Extranjero expresa que manejan informaciones que establecen que el gobierno haitiano ha designado a 400 diplomáticos, y señala que el nombramiento de un agente consular cuesta actualmente alrededor de 3,000 dólares.



Además, según una fuente de la entidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha designado a 350 personas. Expresa que están colaborando con un grupo de la diáspora haitiana para facilitar el regreso digno de los haitianos, ofreciéndoles reorientación para que puedan trabajar en los mismos sectores en los que prosperaron en la República Dominicana.