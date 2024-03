Santiago. “Haití está como el que no tiene padre ni madre. Como un pájaro que anda volando y busca un palo para dormir. Haití es un país bueno al igual que otros países y si usted siembra come, pero allá no hay responsabilidad ni ayuda”.



Estas críticas surgen de la comunidad haitiana en Santiago, en su mayoría comerciantes, quienes ven necesario y urgente que Haití pueda elegir un nuevo gobierno que le permita llevar cierta paz y estabilidad.



“En Haití hay gente que no come tierra porque Dios mete su mano. Todos los gobiernos que han pasado solo hacen robarse el dinero y todo esto que está pasando es culpa de los americanos, debido a que las armas que tienen las bandas, llegan desde los Estados Unidos”, expresa el comerciante Tony Isma.



Isma, dice que el pueblo haitiano está sufriendo de hambre, debido a que hay pocos alimentos, de problemas de agua y de energía eléctrica.



“No tenemos ayuda de los americanos. No tenemos ayuda de los dominicanos y no tenemos ayuda del mismo Haití. Como tú le vas a vender armas de fuego para que peleen. Todos saben cómo entran esas armas y nadie hace nada, debido a que es un negocio que deja mucho dinero”, apunta Tony Isma al hablar con reporteros deelCaribe.



Lamenta que muchos haitiano se están viendo afectados con el visado, debido a que no hay ninguna autoridad de Haití que acuda a ayudarlos en los procesos de regularización.



“El que tiene 50 pesos en Haití no está tranquilo. Los americanos tienen que amarrarse los pantalones y que metan sus manos y nos ayuden”, agregó.



James Hipolite, quien labora en una tienda de venta de ropa en el mercado modelo, tiene tres años que no regresa a Cabo Haitiano, ubicado en la parte Norte de Haití, debido a la inestabilidad de la vecina nación.



James Hipolite considera necesario designar un nuevo gobierno que pueda llevar paz y estabilidad. La mayoría de haitianos creen necesario un cambio de gobierno.