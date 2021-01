Dice retrasos en auditorías son por citación ante PGR

El miembro de la Cámara de Cuentas, Félix Álvarez, informó que órgano no está fiscalizando debido a que los miembros de la entidad están siendo citados constantemente ante la Procuraduría General de la República.

“Ahora mismo la Cámara Cuentas no está trabajando porque los miembros son citados constantemente, entonces el Congreso quiere saber por qué las auditorías no se están produciendo y esa es la razón”, aseguró Álvarez Rivera al acudir por segunda ocasión ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para ser interrogado.

Álvarez dijo que la Cámara de Cuentas, así como otros órganos del Estado, a pesar de estar en un proceso de investigación, deben mantenerse funcionando.

El Pleno de la Cámara supuestamente habría “maquillado” al menos 10 auditorías de instituciones del Estado, situación que dio paso a que sus cinco titulares, hayan sido interrogados por el órgano persecutor.