Santiago. El Movimiento Feminista Hermanas Mirabal mostró preocupación por el desborde de mujeres agredidas o asesinadas por sus parejas sentimentales, situación que atribuye a la carencia de política de protección a las víctimas.



“En este país, cuando la mujer toma una decisión de no continuar una relación sentimental está condenada a la muerte”, expresó Raquel Rivera, vocera del movimiento.



Rivera dijo que como movimiento han planteado en múltiples ocasiones que el hecho de que los hombres sigan viendo a las mujeres como un objeto, como parte de su propiedad, y la poca empatía de todo el entorno comunitario, familiar o de las autoridades, obedece a la indiferencia al tema de la violencia.



El Movimiento Feminista Hermanas Mirabal cuestiona la poca capacidad de respuesta por parte de las autoridades frente a un tema tan crucial como son los feminicidios.



“Es importante no solo de que nos preocupemos, sino de que reflexionemos y que además podamos ocuparnos del tema de la violencia. Cuando llega el ocho de marzo o el 25 de noviembre son muchas las manifestaciones de reconocer a la mujer el valor que merece”, puntualiza.



Críticas



Sin embargo, la entidad de defenssa de la mujer expresa que desde que pasan esas fechas, todo vuelve a transcurrir frente a la mirada indiferente de quienes tienen que tomar decisiones.



Raquel Rivera refiere que solo está en el discurso la frase de que la mujeres tienen mayor libertad o que están en el lugar que se merecen, cuando en la práctica eso no ocurre.



“Tenemos un discurso diferente a nuestra práctica cotidiana y es por eso que nosotros hemos venido demandando de que se pueda ser coherente, para que nuestras mujeres puedan vivir libres y sin miedo”, dijo la dirigente feminista.



En tanto que familiares de las cuatro víctimas de feminicidios registradas en tan solo 15 días del mes de marzo, cuestionan la labor de las autoridades para evitar estas situaciones lamentables.



En el caso de Brandy Yuleidy Clase, asesinada a tiros por su expareja sentimental, sus parientes denunciaron que hubo negligencia por parte de las autoridades policiales..



“Yo fui a la policía a pedir ayuda con lo de mi hermana y no me hicieron caso. Desde diciembre la tenía amenazada, la agredía y hacía desastres en la casa de mi familia. Si uno no lleva un papel entonces no quieren ayudar”, manifestó Belky Pérez, hermana de la víctima.

Critican la burocracia para apresar agresores

Alejandro Salomón, familiar de Brandy Yuleidy Clase, explica que tras presentarse al destacamento policial de Cienfuegos, la burocracia que debía cumplirse ponía en peligro la vida de su ser querido.



“Ellos lo que esperan es que maten a la gente teniendo posibilidades de detener a alguien. No están haciendo su trabajo como debe ser porque cuando ella buscaba refugio, debieron atraparlo”, lamenta Salomón.