Santiago. Ante el aumento del precio en las ventas del cerdo para el asado, carne tradicional en la cena de navidad, las ventas se han reducido en un 25 por ciento de acuerdo con los vendedores en puestos comerciales.



Ambiórix Cabrera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli), y productor, expresó que hay escasez de cerdos dominicanos.



Reconoce que hay mucha carne en el mercado, sin embargo, la mayoría es importada.



Dijo que ante las importaciones de la carne de cerdo desde Brasil, el productor nacional ha perdido el interés y aunque dijo no estar en contra de las importaciones expresó que para los locales no es rentable y tampoco para la población, porque los precios en los mercados, carnicerías y supermercados siguen iguales cuando se supone debieron bajar.



Manifestó que la carne de cerdo dominicana es de mayor calidad, incluso para la elaboración de asado completo, algo que no ocurre con los importados.



“Para los tiempos de navidad en la carretera de Licey se instalan alrededor de 20 a 30 mesas que venden puerco asado, sin embargo actualmente no hay ninguna instalada en una zona donde se produce y es tradición venderlo en las calles” dijo el productor Ambiorix Cabrera.



Destaca que a raíz de que no llega al precio adecuado los productores dominicanos han dejado de producir y en eso no se han tomado medidas y resalta que a pesar de que se ha devaluado el precio de la libra de dicha carne al consumidor final no se le refleja, y sólo cuatro o cinco empresarios se están beneficiando.



Steven Rojas, de La Casa del Chicharrón y donde es tradicional encontrar cerdo asado todo el año, confirmó a elCaribe que se redujo en más de un 25 por ciento la demanda del puerco asado con respecto al año pasado. Rojas destacó que actualmente la libra de cerdo asado oscila en los 500 pesos y estima que para los días 23-24 de diciembre podría venderse hasta los 600 pesos con un incremento.