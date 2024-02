Santiago. Tras del altercado protagonizado por dos miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) en esta ciudad con el abogado Ramón Antonio –Negro-Veras, las autoridades se disculparon con el jurista.



Mediante un artículo el reconocido abogado santiaguense dio a conocer que la dirección de la institución se disculpó con él.



“Excusas recibidas y aceptadas con humildad”, expresa Negro Veras al recibir las disculpas del director de la Digesett, entidad que es dirigida en Santiago por el coronel Jorge García Lebrón.



“Al momento de estar concluyendo este escrito, recibí una llamada telefónica de parte del coronel licenciado Jorge García Lebrón, quien me manifestó que por instrucciones de su superior jerárquico, deseaba visitarme en mi hogar para testimoniar excusas por lo que había ocurrido con dos de sus agentes. Le dije que no era necesario, que iría a su despacho para con toda humildad recibir las disculpas, y así lo hice” detalló Veras.



El hecho ocurrió en esta ciudad 21 de este mes a las 11:10 horas de la mañana, mientras el jurista transitaba en su vehículo por la calle Mella, en dirección sur a norte, y se vio en la necesidad de detenerlo porque un camión se encontraba ilegalmente estacionado a la derecha, y otros vehículos correctamente parqueados a la izquierda.



Mediante el comunicado Negro Veras detalló que ante la imposibilidad de circular libremente, por el camión, se produjo un taponamiento, lo que motivó la presencia de dos agentes de la Digesett, los cuales le requirieron poner en movimiento su vehículo, porque el tránsito estaba paralizado, situación que no podía desarrollarse porque el camión obstaculizaba el tránsito.



La Digesett pidió disculpas por la acción.