Santiago. El carnaval de Santiago continúa enfrentando problemas, debido a la falta de integración de los diferentes sectores en la participación de los beneficios que deja el evento comercial carnavalesco.



Al conflicto se ha sumado el Bloque Independiente del Carnaval de Santiago (BICS -ASFL), informa que no tiene ningún compromiso ni ha establecido ningún tipo de acuerdo o contrato con los organizadores del desfile de carnaval que se está desarrollando en el área monumental.



Ante las divisiones, los que se dedican a desfilar durante los cuatro domingos del mes de febrero, dicen que prefieren mantenerse al margen hasta tanto impere el consenso y se dé participación a todos los grupos.



Los dirigentes del bloque carnavalesco indican que en años anteriores los organizadores no han cumplido con los acuerdos establecidos entre las partes, como a la vez no reconocen los compromisos económicos pendientes deuda existente al día de hoy, del carnaval 2023.



“Consideramos que dicho evento no se corresponde ni tampoco está diseñado con el objetivo de promover la sostenibilidad ni desarrollo del carnaval desde el aspecto cultural y de sus actores y aunque están en todo su derecho de ser realizado, preferimos mantenernos al margen de dicho evento hasta tanto se entienda el verdadero valor e importancia de nuestro carnaval desde el aspecto cultural y no sólo como un evento comercial de temporada”, apunta mediante un documento de prensa.



El Bloque Independiente del Carnaval de Santiago (BICS -ASFL), agradece el apoyo recibido de las autoridades locales para poder desarrollar los recorridos que han venido realizando y a la vez pide que a la mayor brevedad posible todos los sectores necesarios de la ciudad de Santiago se puedan reunir, “incluyendo los hacedores del carnaval”.



Considera necesario buscar una sincera y adecuada solución en favor del carnaval y así volver a ser lo que alguna vez fue el desfile carnavalesco, el más variado, alegre y auténtico carnaval.