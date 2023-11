El sismo registrado la tarde este viernes causó daños económicos en establecimientos comerciales y generó pánico entre la población del Cibao.



El movimiento telúrico de 5.1 grados en escala de Richter tuvo como epicentro la zona de Castañuelas en la provincia de Montecristi.



El temblor causó que bebidas alcohólicas y otras mercancías cayeran de las góndolas de los supermercados de las demarcaciones cercanas donde ocurrió el evento como Las Matas de Santa Cruz, Palo Verde y Villa Vázquez donde cayeron mercancías y productos. Hasta el momento no se han reportado grietas en edificaciones.



Con respecto al temblor de tierra en el Cibao, el director de la Defensa Civil en Puerto Plata, que es una zona vulnerable a este tipo de eventos de la naturaleza, expresó que no tienen reporte de daños a escuelas, hospitales ni otras infraestructuras.



Whaskar García, de la entidad de socorro, informó que ante el fuerte sismo procedieron a evacuar a estudiantes de algunos centros educativos, y otros a los puntos de encuentro ante este tipo de eventos para que los padres puedan ir a recoger sus hijos.



Destaca que los hospitales no han reportado novedades, ni tampoco en infraestructuras privadas se registraron daños.



Señala además que ciudadanos desde Montecristi hasta Santo Domingo vivieron fuertes vibraciones en Santiago, Azua, San Juan y la costa norte.



Los reportes indican que el sismo también se sintió en el vecino Haití y en las Islas Turcas y Caicos.



En la República Dominicana las informaciones indican que se sintió en todo el norte e, incluso, en Santo Domingo, donde en algunas oficinas sonaron las sirenas.



¿Qué es una falla?



En geología, una falla es una fractura o zona de fracturas a lo largo de la cual ha ocurrido un desplazamiento relativo de los bloques paralelos a la fractura (Bates y Jackson, 1980).



La isla Hispaniola, que comparten República Dominicana y Haití, cuenta con un sistema de fallas geológicas activas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas zonas marinas, lo que evidencia una alta sismicidad con probabilidades de ocurrencia de terremotos y maremotos o tsunamis.



Uno de los bloques más importantes por su actividad sísmica está al norte del país, con la falla Septentrional que va desde Manzanillo, Montecristi, en el Noroeste, hasta Samaná, en el Nordeste, con una longitud de 300 kilómetros.

El movimiento tuvo una profundida de 23 km

De acuerdo con el analista meteorológico Jean Suriel, el temblor ocurrió a la 1:22 de la tarde con epicentro a nueve kilómetros al oeste-noroeste de las Matas de Santa Cruz, en Montecristi.

“El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 23 kilómetros y coordenadas 19.794 / -71.568”, escribió en su cuenta de X. Ciudadanos desde Montecristi hasta Santo Domingo, sintieron el temblor de tierra que causó grietas en varias edificaciones.