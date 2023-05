Puerto Plata. La comunidad Rancho Manuel del distrito municipal de Estero Hondo del municipio Villa Isabela en la provincia Puerto Plata vuelve a revivir otra tragedia con la muerte de un hacendado y una mujer a solo siete meses de un triple asesinato.



Los cuerpos de Generoso Pérez Rojas, de 79 años de edad y Maribel del Carmen Acosta, de 48, fueron hallados quemados y mutilados, en su finca la noche del sábado, tras seis días de intensa búsqueda.

Por el caso, el director de la Regional Norte de la Policía, coronel Jorge Luis Galán Guerrero, explicó que dos personas identificadas como Juan Alberto Perdomo Vargas y Manuel Francisco Pichardo están detenidas como presuntos responsables del doble crimen. El Ministerio Público y un médico legista de Puerto Plata hicieron levantamiento en la zona donde hallaron los cuerpos totalmente calcinados.

El capataz de la finca, identificado como Elpidio Belliard informó que los dos investigados son dos dominicanos empleados del hacendado.



Belliard dijo que tras reportar la desaparición, Manuel hacía creer que había llamado por teléfono, cuando en realidad estaba vendiendo el ganado del patrón.



Como parte de la trama, robó la cédula de Pérez Rojas y la llevó al alcalde pedáneo Berto Clase, quien firmó el conduce para la firma del traslado de los animales, pensando que se trataba de una orden del hacendado.



Al parecer, la acción criminal fue cometida para apropiarse del ganado y otras pertenencias. Belliard califica al hacendado como una persona buena y solidaria.



Las autoridades se manejan de manera cauta para no afectar las pesquisas.



Pérez Rojas residía a escasa distancia de la vivienda campestre donde resultó muerto Juan José Soto Corniel, tío del ex ministro de Defensa, José Miguel Soto Jiménez, en un hecho ocurrido el día 1 de octubre del 2022.



En ese hecho también fueron asesinados su empleado, Gilberto Antonio Basilio y la arquitecta Arelis Maritza Ovalles Ureña, por un hombre de nacionalidad haitiana solo identificado como Blanco, quien aún permanece prófugo de la justicia dominicana.



De acuerdo con una denuncia formalizada ante la Policía por Kilvio Pérez, primo de la víctima, no se tenía contacto con la pareja desde el pasado lunes.



El hacendado era muy reconocido en la zona por su trayectoria de trabajo en la ganadería, en la agricultura, así como su involucramiento en actividades de la comunidad. También era conocido como gallero.



En comunidad Rancho Manuel esperan justicia



Generoso Pérez Rojas era oriundo del municipio Los Hidalgos, en la parte oeste de la provincia Puerto Plata.



El hacendado era tío del reconocido empresario de esa zona, Carlos Hugo Pérez.



En la comunidad Rancho Manuel nuevamente sus moradores vuelven a reclamar que se haga justicia.

Lamentan que a siete meses y siete días de la muerte de Juan José Soto Corniel, las autoridades aún no den con el paradero del responsable del triple crimen.