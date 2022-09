Santiago. Los problemas de salud mental han aumentado de forma considerable, constituyendo uno de los servicios médicos más demandados actualmente.



Esto se observa a nivel de la cantidad de pacientes que acuden de forma regular a la Unidad de Intervención en Crisis del hospital José María Cabral y Báez en Santiago.



Es el único centro para este tipo de pacientes en toda la Región del Cibao, lo que constituye una problemática porque no es suficiente para la cantidad de personas que acuden en busca de servicios.



Uno de las problemáticas más visible para este tipo de paciente es que los tratamientos y medicamentos son costosos y en muchos casos necesitan internamientos, pero la cantidad de cama y personal para la demanda resultan insuficientes. Así lo ha explicado la encargada del Departamento de Salud Mental del Cabral y Báez, Hilda Valdez, al establecer que la Unidad de Intervención en Crisis solo cuanta con 20 camas y ocho psiquiatras, pero no dan abasto.



“Unas 20 camas para la población del Cibao no son suficientes, cuando despachamos cinco pacientes ya tenemos siete en la sala de emergencia en espera”, explicó la especialista.



Padecimiento



Entre los factores más comunes que pueden llevar a la persona a padecer una enfermedad mental esta es estrés, carga laboral, preposición genética, y consumo de sustancias controladas.



En el Departamento de Crisis del Cabral y Báez no solo falta personal y camas, según la tía de uno de los pacientes, también hay desorden laboral con respecto a los expedientes.



Son muchas las quejas en ese sentido “Hoy traje a mi sobrino y su expediente no aparece, mira como tiran esos folders”, dijo Yudelka Matías, quien asiste periódicamente con su pariente a consulta.



En tanto que María Rodríguez dijo que la gran cantidad de personas que acuden a la consulta en el Cabral y Báez, es una de las razones por la que muchos pacientes abandonan los tratamientos.



En tanto que la sicóloga clínica Leidys Vargas explicó que uno de factores por lo que el paciente llega al extremo es que no acepta cuando debe asistir a terapia. “Es ahí cuando la familia debe intervenir con ayuda para ofrecer ayuda”.



Los expertos advierten además de que este tipo de enfermedad desgasta a la familia, ya que es una carga excesiva en el presupuesto familiar, por el alto costo de los medicamentos.

Aumentan los enfermos en las calles

A medida que aumentan los casos de personas con enfermedades siquiátricas que van a los hospitales, se observa a otra gran cantidad que deambulan por las calles. Lo peor es que no existe institución ni centro de acopio para este tipo de enfermos, lo que provoca que estos convivan en las calles, muchas veces provocando daños tanto físicos como materiales. Ciudadanos consultados en las calles de Santiago sugieren al Estado que además de crear un centro de atención a los enfermos siquiátricos, los hospitales periféricos tengan especialistas en el área con por lo menos cuatro camas.