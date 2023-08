Santiago. Varias organizaciones pospusieron el inicio del año escolar en liceo Dominga Avelina Pérez, Caimito, municipio Jánico, demandando la construcción del centro educativo.



El centro que desde hace años está en proceso de construcción, actualmente encuentra paralizado, mientras los estudiantes reciben docencia en un antiguo cuartel, en condiciones precarias y hacinamiento.



Mediante un documento enviado a las autoridades de educación de la provincia, firmado por el represente de la iglesia, la APMAE, junta de vecinos, asociaciones agrícolas, entre otras, explican que las labores pedagógicas no serán iniciadas hasta tanto se le dé continuidad a la obra.



Indica el documento que por la falta de un centro educativo adecuado estudiantes de unas 17 comunidades se ven afectados, quienes reciben una educación mediocre , apilados en un estrecho cuartel, expuestos al ruido y otras carencias.



Otros inconvenientes del centro educativo es que carecen de personal administrativo y conserje, situación que obliga a maestros y estudiantes, hacer los quehaceres del personal faltante.



Esperan respuestas



Junior Acost,a representante de la Sociedad de Padres del centro educativo, indica que la comunidad y la educación en primer lugar arrastran el abandono del pasado gobierno, pero la actual gestión pese a conocer el problema, no ha dado indicios de que el liceo será terminado.



Amenazan con no iniciar las clases hasta tanto tener una respuesta del Ministerio de Educación y las autoridades locales quienes se han olvidado de continuar la construcción del liceo.



El párroco de la iglesia Inmaculada Concepción de Jánico critico que mientras se realizan obras no prioritarias, los estudiantes del Caimito sean sometidos a recibir el pan de la enseñanza en esa casucha de zinc. Los estudiantes asistieron hoy solo a fijar su posición por la situación.