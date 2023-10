Santiago. La trigésimo sexta versión de Expo Cibao 2023 cerró superando las expectativas de los organizadores con 150 mil visitas durante los cinco días de la feria y un movimiento comercial superior a los 250 millones de pesos.



Fernando Puig, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción Santiago, organizador del evento, destacó el respaldo brindado durante estos cinco días a la feria multisectorial que estuvo dedicada a promover a esta provincia como hub de inversión.



Aunque sin una clausura formal, Expo Cibao concluye con la acostumbrada rifa de un vehículo de la fundación “Por ti” y un tributo al merengue.



La feria se desarrolló en los terrenos del parque central desde el miércoles 27 de septiembre hasta el domingo uno de octubre con la exposición de 150 empresas. “Las expectativas que teníamos han sido totalmente superadas. Cuando medimos el día jueves, con el del 2022 la afluencia de personas fue muy superior”, apuntó Puig.



Portadas de elCaribe



Durante estos cuatro días fue presentada la exposición de portadas históricas del periódico elCaribe en la feria Expo Cibao 2023, como parte de la celebración del aniversario número 75 de fundación,.

“Es bastante inspirador ver cómo ha revolucionado el periódico. Es dar un paso por la historia de nuestro país”, expresó Laura López.



De su lado, Luz de la Cruz destacó que exhibir esos hechos es recordar lo que pasó y la manera de ver cómo la gran mayoría de la población leía el periódico y la revolución actual que viven las redes sociales y la falta de veracidad en algunas informaciones.



"Debería hacerse más seguido este tipo de exhibiciones, para recordarle a la gente porqué estamos aquí", propuso De la Cruz. Destaca la importancia de estas exhibiciones. Mientras que Ramón González considera que es valioso, porque esas noticias muchos no las conocen y les sirve de aprendizaje. "Hay mucha gente que no piensa ni lee. Por eso esto es muy importante", opinó Carmen Paulino. Mientras que otras personas consideran que es importante recuperar información del pasado para entender mejor el presente.

Aeropuerto Cibao



Según la encargada de comunicaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao, Katherine Martínez, el stand que tienen para esta versión número 36 de Expo Cibao recibió más de 250 personas por día.



“Tenemos la cabina real de un avión MD-83. Esa aeronave la estamos utilizando para que los niños y adultos sientan que están en uno de verdad y sientan que están piloteando la aeronave”, destacó Martínez.



Señaló que este aeropuerto busca promover la experiencia de viaje, qué se siente viajar y recalcar la “calidad” en el servicio que ofrecen a sus usuarios.“Estamos también promoviendo nuestra nueva terminal, misma que ya está en proceso de construcción”.

Evaluaciones asistentes sobre la exposición

Durante estos cuatro días cientos de personas acudieron a la exhibición de las portadas. Esas páginas registran el acontecer histórico de los últimos 75 años. La presencia de elCaribe en la historia de la República Dominicana queda plasmada de esta manera, porque ha sido testigo y escuela de formación de las más destacadas figuras del periodismo dominicano.