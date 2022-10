Santiago. El politécnico Nuestra Señora de las Mercedes lleva dos años a la espera de que retomen la construcción de 24 nuevas aulas, mientras que la escuela de sordos aún no comienza el año escolar por la tardanza en empezar los trabajos de reconstrucción de su local.



El sacerdote César Filpo, capellán del politécnico, dijo que la cantidad de aulas con que cuentan no son suficientes y esto ha obligado a eliminar la tanda extendida y hacer dos turnos de clases, una en la mañana y otra en la tarde. Las 24 nuevas aulas permitirían albergar a otros mil 200 estudiantes.



“Tenemos un banco en lista de espera similar a los mil 200 que estarían en las nuevas aulas. Por eso solicitamos que sea retomada la continuación de los trabajos de construcción del nuevo espacio”, indicó Filpo. En dos años se ha avanzado en menos de un diez por ciento, solo está con la zapata y algunas varillas.



El sacerdote abogó para que el ministro de Educación y al Gobierno central dispongan de los fondos para retomar los trabajos para poder educar con calidad. Dijo que el politécnico reúne alumnos de comunidades de los Jardines Metropolitanos, de Cienfuegos, Licey al Medio, Pekín, Arroyo Hondo, Hato Mayor, Ensanche Libertad y Tamboril, entre otras localidades.



Con respecto a la escuela de sordos, la tardanza en los trabajos del local ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte, los estudiantes llevan ya un mes y un día sin recibir docencia. La psicóloga Estefany Castro informó que recientemente la directora regional Marieta Díaz se presentó al local para tratar de buscar un local de alquiler para llevar a los 107 alumnos, pero esto aún no ocurre.



Uno de los espacios que se propuso era el Instituto Evangélico, sin embargo, a la fecha no hay nada concreto para trasladar a los alumnos. Los profesores acuden todos los días, pero sin poder impartir docencia debido a que la escuela fue intervenida porque una plaga de comején se comió la madera, hay paredes agrietadas y el techo está en malas condiciones.