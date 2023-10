Santiago. En medio de quejas por parte de los familiares, por la tardanza de justicia, un juez aplazó por séptima vez la revisión de la medida de coerción en contra de seis hombres imputados por la muerte del niño Gioser Luis Féliz, de nueve años.



El menor fue baleado en la avenida Circunvalación Norte tras regresar con sus padres desde Estados Unidos, en un hecho ocurrido el miércoles 19 de abril de este año.



El abogado de la familia del menor Gioser Luis Féliz, Santiago Peralta informó que el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó la revisión para el ocho de noviembre debido a la ausencia de dos de los abogados de los imputados entre otros aspectos y pedimentos de los abogados de la defensa.



Sergio Luis Féliz, padre de Gioser Luis Féliz manifestó que no se cansará del proceso por más diatribas que pongan los acusados y sus abogados, resaltando que mientras más aplazan el proceso más se le prolonga su libertad.



Sergio Luis Féliz, dijo que esos aplazamientos no es más una estrategia fallida y no estrategia para apostar al cansancio, sin embargo dijo que estará presente no importa el día ni la hora.



“Esto para mí es como venir de vacaciones enfrentarlos a ellos, pero me molesta que vayan siete aplazamientos, siempre cuando no es que falta un abogado es uno de los imputados, y al paso que vamos este proceso durará tres años, con las mismas payasadas de siempre, pero si tengo que venir diez veces en una semana lo haré hasta que concluya este proceso” dijo el padre de Gioser Luis Féliz, Sergio Luis Féliz.



En medio de la consternación el padre de Gioser Féliz expresó que en el medio de la audiencia, los imputados se ríen, para molestarle, sin embargo expresó que puede hacer lo que quieran, ya que ellos están presos y espera sean condenados.



Manifestó que no descansará hasta que se haga justicia por la muerte de su hijo.