Santiago. Familiares de una adolescente de 14 años denunciaron su desaparición desde el pasado lunes tres de julio, cuando salió de la residencia de un tío en el sector Los Salados, donde estaba de visita.



Se trata de la adolescente Caroly Raquel Rodríguez, residente en Los Cocos, del distrito municipal San Francisco de Jacagua, quien de acuerdo a su madre Carolina Infante, la última vez que la vieron fue el lunes cuando se montó con un joven en una pasola frente a la casa de su hermano, sin que tengan detalles de su paradero.



La madre de la menor informó que puso la denuncia en la Unidad de Denuncias y Querellas del Ministerio Público, que funciona en los terrenos de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional en esta ciudad.



“Estamos en espera, y no vemos movimiento de la justicia, yo puse la denuncia ayer en la base y aún no me han dado noticia. Uno se ha cansado de buscarla, se ve un video donde ella sale con un muchacho en una pasola, pero no sabemos de quien se trata. Le llevamos el video a la Fiscalía, pero no nos han dicho nada”, expresó la angustiada madre.



Carolina informó que lo que quiere es saber el paradero de su hija, que si ella tomó la decisión de irse con el joven no van a tomar represalias con ninguno de los dos. Dice que no tiene conocimiento si Caroly Raquel tenía alguna relación con la persona con quien la vieron salir.