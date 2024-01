Una comisión de alto nivel del Gobierno estudia junto a los directivos de Falconbridge Dominicana una posible salida a la crisis por la que atraviesa la minera, la cual lejos de llegar a su fin, se profundiza con el nuevo freno legal que le prohíbe disponer del ferroníquel que produce.



Consultado al respecto, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, reveló a elCaribe que una comisión integrada por este ministerio y el de Hacienda junto a otras dependencias del Gobierno, desde hace varios días mantienen reuniones con ejecutivos de Falcondo para encontrar una solución a la situación que mantiene paralizada la producción desde finales del año pasado.



“Tenemos reuniones próximamente con las máximas autoridades de Falconbridge y estamos buscando ver cómo conseguimos una solución a la situación actual que tiene la empresa”, indicó.



Como resultado de estas gestiones, próximamente las autoridades participantes deberán plantear públicamente a la sociedad los pasos a seguir para tratar de llevar a buen término la situación, adelantó.



Con respecto a la incertidumbre que ha generado la parálisis de labores dentro de la minera, destacó que “el Gobierno tiene el compromiso de garantizar los derechos de los trabajadores y también de hacer todo lo posible en el marco de lo que establece la ley y de lo que dice en sus compromisos como socio minoritario y como Gobierno, de hacer todo el esfuerzo por tratar de restablecer la producción de Falcondo”.



Comprometidos con el funcionamiento de Falcondo



No obstante, Antonio Almonte quiere dejar claro que se trata de una situación particular y privada de la empresa, y que el Ministerio de Hacienda es el que representa al Estado en este tipo de gestiones, entidad que, según explicó, probablemente en los próximos días ofrecerá declaraciones sobre el particular.



Esto dijo sin minimizar, la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas en lo que requiere a “garantizar y tratar de rescatar el funcionamiento operativo, seguro y productivo de Falcondo”.



“Pero es bueno que se sepa que está no es la primera vez que esta empresa presenta crisis parecidas frente a la fluctuación del mercado internacional del ferroníquel y nosotros como Gobierno haremos todo lo posible por garantizar que se mantenga esa cadena de cooperación entre suplidores, empleados y la cooperación, en el marco de la ley”, afirmó el funcionario. “Naturalmente está la mediación de la situación del mercado internacional del níquel, y está la mediación de temas particulares de conflictos en el interior de la corporación de Falcondo y también, según dicen ellos, está el tema de una relación relativamente deficitaria entre ingresos y costos de producción de la empresa”, puntualizó.



Agregó que “la empresa tiene sus propias dificultades financieras y parece ser que también dificultades corporativas en términos de relaciones con su consorcio y suplidores, que son asuntos particulares y privados de la empresa, pero que si la parálisis de producción continuara podría generar una situación que afecte a todos, a los trabajadores y a la comunidad de Bonao”, expresó.



Con la intención de enviar un mensaje de seguridad a los posibles afectados, afirmó que desde el primer momento, el Gobierno ha estado prestando atención a la situación. “Es bueno que se sepa que la Falconbridge desde finales del año pasado tiene paralizada la producción, y había asumido la situación de dificultad para pagar la regalía navideña, y el Gobierno a través de Ministerio de Trabajo, hizo las gestiones de emplazamiento para que se le hiciese el pago a los trabajadores”, reiteró.



Falcondo guarda silencio



Frente a la situación de inestabilidad que compromete su funcionamiento, Falconbridge ha preferido guardar silencio ante la opinión pública.



Este medio se comunicó por teléfono con la Directora de Comunicaciones de Falconbridge, Rosa de los Santos, y solo atinó a decir que la “empresa no tiene declaraciones” al respecto.



La crisis se profundiza con la decisión de un tribunal de Inglaterra con competencia en materia de arbitraje que prohíbe a Falconbridge Dominicana vender, disponer o permitir la eliminación de ferroníquel producido en sus instalaciones. La orden judicial, con fecha 15 de enero 2024, se da días después hacerse público que Falcondo busca un socio que compre su producto final y proporcione pre-financiamiento para este contrato.