Santiago. Los familiares del niño de dos años que falleció en una estancia infantil en el Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi) en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, rechazaron el informe de que murió ahogado.



Carleni Álvarez Muñoz, madre del menor, dijo que cada día acude al cementerio a visitar a su niño, debido a que siente que la paz nunca va a llegar hasta su corazón hasta que pueda conocer la verdad.



La progenitora del infante pidió a las personas involucradas que declaren y hablen la verdad para que termine ese dolor. “Después de todo lo que ha pasado, el dolor mío es más fuerte al no saber cómo murió mi hijo, nunca pensé que iba a morir de esa manera y ahora solo sabe Dios cómo ocurrió. Siento que a mi hijo me lo arrebataron, se habla de un golpe, después un ahogamiento y asfixia y eso no tiene lógica”, apunta.



Álvarez Muñoz dijo que las autoridades no han hecho su trabajo para dar respuesta a la familia.



Reclamo



De su lado, Carlino Antonio Álvarez Monegro, abuelo del niño, lamentó que las autoridades se mantengan con la boca callada. “Ellos han puesto lo que ellos quieren, como es una institución del Gobierno, ponen lo que les conviene y por eso vemos que hay mujeres de estas que no quieren declarar y decir cómo ocurrió el caso”, indicó Álvarez Monegro, quien también lamentó que los funcionarios se mantengan en un silencio sepulcral, a pesar de la gravedad del hecho.



La muerte del infante de dos años ocurrió en dicho centro el pasado 2 de septiembre mientras se encontraba bajo el cuidado y la vigilancia directa de las imputadas. Ese mes el Ministerio Público obtuvo dos meses de prisión preventiva en contra de dos empleadas del Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi), en Pueblo Nuevo.

Una maestra y asistente guardan prisión

El juez Dalvin López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso la prisión preventiva a Rosmery Cross Olivo, maestra, y Katerin Castaño Bautista, asistente de maestra, para ser cumplida en la Cárcel Pública para Mujeres de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal. Familiares del niño creen que aún hay muchos cabos sueltos con respecto al caso.