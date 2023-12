Santiago.-Las comunidades de la cordillera septentrional marcharon nuevamente para reclamar la terminación de ocho caminos vecinales y para demandar la construcción de una escuela.



El sacerdote Ramón (Nino) Ramos denunció que más de un centenar de alumnos de la comunidad de Palo Alto reciben docencia en un lugar improvisado.



El cura dijo que para el mes de enero del próximo año, junto a los estudiantes caminarán y luego se concentrarán frente a la dirección provincial del Ministerio de Educación en el edificio el Huacalito para demandar que concluyan el centro educativo .



“En el mes de enero estaremos viniendo una vez a la semana con todos los estudiantes de la escuela y el liceo de Palo Alto para pasarnos la mañana en las oficinas de la Dirección Regional de Educación, porque nuestros estudiantes tienen más de seis años en una escuelita de madera provisional y el presidente autorizó hace año y medio que se nos construyera y ésta es la hora que ni el primer picazo se ha dado”, apuntó.



Indica que lo mismo ha ocurrido con el centro de salud autorizado hace año y medio. Porque para ellos no contamos, seguiremos en las calles los martes.



“Los del campo siempre han sido los más marginados e ignorados en nuestra sociedad, y sin embargo son los que producen lo que comemos”, dijo Nino Ramos.



Aunque reconoce que el presidente Luis Abinader tuvo la gentileza de acercarse a la comunidad, ya no cree en promesas, hasta que no vean algo concreto en los campos, o que el ministro de Obras Públicas se reúna con los moradores de las comunidades de la cordillera septentrional y anuncie públicamente al país los inicios de los caminos vecinales.



Recuerda que el artículo 38 de la constitución establece que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos que tenemos.



Y agrega que la Carta Magna dice que todos son iguales y que deben recibir la misma protección y trato de las instituciones y autoridades del Estado.



Indica que la función esencial del Estado es procurar que todos puedan perfeccionarse de manera igualitaria y como eso no se cumple, lo están reclamando.