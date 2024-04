Santiago. La participación y la representación femenina en todos los espacios de poder son fundamentales para el desarrollo y la democracia.



Esa aseveración fue hecha por la exvicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Bar y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez durante la conferencia “Mujeres que Ganan Elecciones: Estratégicas que marcan la diferencia “, desarrollada en los salones de la Asociación para el Desarrollo Incorporada (Apedi).



Mayra Jiménez dijo que están desarrollando estas jornadas: “Mujeres que ganan elecciones: estrategias que marcan la diferencia”, para continuar con el desarrollo de la mujer en la atmósfera política dominicana”.



Antes de la conferencia la ministra de la Mujer dio a conocer que en el país, actualmente el Senado de la República apenas cuenta con una representación de un 12.5 por ciento de mujeres y en la Cámara de Diputados, un 24.7 por ciento, lo que evidencia la necesidad de transformación.



Jiménez destacó que en las pasadas elecciones municipales, hubo un incremento general en la proporción de mujeres electas respecto al 2020, al pasar de un 37.03% a un 42.84% en 2024; el aumento principal es en las regidurías y vocales de distrito. Sin embargo, a pesar de ese aumento general hubo una disminución en las alcaldías al pasar del 12.5% al 10.13%



Fomentar participación



La ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Bar, quien además es economista e investigadora, impartió la conferencia “Mujeres que ganan elecciones”, llamó a fomentar la participación política de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones.



Campbell Bar, habló de cómo las candidatas pueden ampliar sus capacidades en materia de comunicación estratégica y campaña electoral y de persistir en sus objetivos para llegar al final del proceso.



La ex vicepresidenta de Costa Rica trató cinco puntos a través de los cuales ha desarrollado su carrera como activista y política comprometida con la transformación de la realidad actual en el que se vive, y poderla compartir.



Primer punto es la necesidad de entendimiento desde lo individual hasta lo político, lo segundo es el tema de liderazgo, tercero es la campaña política para ordenarse empoderarse, entre otros temas entre los cuales están que deben actuar como las tribus para beneficiar al colectivo y el bien particular.



Tanto las candidatas, como sus equipos electorales, recibieron aprendizajes sobre técnicas y posicionamiento.

Piden trabajar por una democracia robusta

Mayra Jiménez citó tres ejes fundamentales que desde el Ministerio de la Mujer tienen como compromiso para fortalecer el liderazgo femenino como son: el participar en condiciones de igualdad, segundo que la participación y el liderazgo de las mujeres es indispensable para el desarrollo humano y sostenible y tercero que no habrá una democracia sólida y robusta, mientras alguien esté ocupando la silla que le corresponde a una mujer.