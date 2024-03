Santiago. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán hizo un llamado a todos los sectores para enfrentar la violencia, al advertir que el miedo llevará a que muchos quieran marcharse de esta ciudad.



El también administrador apostólico de la diócesis de La Vega, calificó como muy lamentable lo sucedido a una estudiante de 16 años baleada por el conductor de una yipeta y una mujer herida por su expareja sentimental.



Dijo que la violencia ha ido tomando fuerza en la sociedad, por lo que se requiere de la voluntad de todos.



“Una ciudad como Santiago que siempre ha sido tranquila, hay que lograr que continúe siendo pacifica, pues de lo contrario la gente va a tomar miedo de quedarse en Santiago y hasta moverse de esta ciudad”, expresó.



Lamenta que muchos ciudadanos no sepan convivir y mucho menos que respeten las normas sociales.

“Entiendo que no solo puede ser de las autoridades, todos debemos poner parte en esto, con el tema de la familia, que cada ciudadano asuma la responsabilidad, que se eduque ante la agresividad y violencia que a veces sale de muchos hogares”, apuntó el religioso.



En otro tenor, el obispo auxiliar de Santiago calificó de sumamente preocupante la situación por la que atraviesa Haití, sobre todo por el matiz que ha ido tomando las bandas con el asalto a un centro penitenciario.



“Hacemos el pedido para que los organismos internacionales intervengan, debido a que se hace ya insostenible para el pueblo haitiano llevar esta situación, debido a que no hay autoridad que pueda controlar y a los delincuentes se han adueñado de las calles”, dijo.



Morel Diplán habló en rueda de prensa para anunciar la caminata 3K parroquial a desarrollarse el día 16 de marzo en el Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano, a beneficio de la emisora católica Radio Amistad.