Tamboril. El Distrito Educativo 08-09, a través de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, inauguró aquí dos Aulas Específicas de Inclusión en la Escuela Ramón Cristóbal Peña.



La iniciativa facilitará el acceso a niños con necesidades específicas de apoyo educativo asociado a discapacidad (NEAE), con un concepto de inclusión y equidad. La misma forma parte de un programa dirigido a dar asistencia a niños, niñas y adolescentes que lo requieran, según ha instruido el ministro de Educación, Ángel Hernández.



La apertura de estos espacios fue encabezado por Sergio Guzmán, director del Distrito Educativo 08-09, acompañado de Henry Rodríguez, coordinador de Recursos Humanos del Centro Nacional Olga Estrella, Ángela Ventura, coordinadora de la Dirección de Educación Especial, Rosario González, asistente de coordinación general, Yulissa Rosario, Coordinadora CAD y Antonia Pérez, técnico docente de Educación Especial.



La directora del centro educativo Ramón Cristóbal Peña, Jacqueline Meléndez, valoró que se eligiera esta escuela para brindar un servicio tan especial como es la atención a la diversidad y la inclusión, lo que calificó como un gran reto y una oportunidad porque ofrece a los niños la posibilidad de ser incluidos.

“Los niños en situación de discapacidad pertenecen a la sociedad, no a las aulas, por eso, es importante hacer el proceso de transición para que puedan estar con sus compañeros en aulas regulares y, garantizarles así, el derecho de la educación, no por su condición sino por su derecho como persona”, resaltó Rodríguez, del Centro Nacional Olga Estrella.



En tanto que Julissa Rosario, Coordinadora CAD, en representación de Marieta Díaz, Directora Regional 08 de Santiago, dijo que hoy es la fiesta de todas esas madres que no encontraban respuestas educativas para sus niños y niñas, y sobre todo para el equipo CAD que estuvo buscando desde hace mucho tiempo para que la apertura de las aulas específicas se hiciera realidad.