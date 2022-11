Santiago. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició los trabajos de reconstrucción del muro de la avenida Las Carreras, afectado por un derrumbe en la lateral Norte-Sur.



El pasado sábado, la entidad estatal dispuso el cierre del carril oeste- este de la referida avenida para dar inicio a los trabajos del muro de contención que colapsó el 16 de agosto pasado. El director regional del Ministerio de Obras Públicas, arquitecto Alexis Sosa, informó que decidieron cerrar el tramo de la vía que comprende desde la calle España hasta la avenida Don Antonio Guzmán, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y la calidad del trabajo.



En ese sentido, el funcionario pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que esto pueda ocasionarles. Los trabajos iniciaron oficialmente luego de que se concluyeran los estudios de suelo correspondientes. Para los mismos, realizaron una licitación en la que participaron dos empresas, ganando la misma el Grupo Estrella.



Además de los trabajos del muro, la licitación abarca otras obras como acondicionamiento del parque próximo al derrumbe y otras zonas cercadas que también habían resultado afectadas. Sosa informó que no se tiene un tiempo estimado cuando concluya la obra, porque es un trabajo que se debe hacer despacio, para asegurar que los apartamentos cercanos a la zona no sufran ningún tipo de daño.

Tras el colapso ocurrido hace casi tres meses, se había visto afectado el desenvolvimiento del tránsito vehicular, ya que varias rutas de transporte tanto urbano como interurbano transitan por la vía, al igual que miles de vehículos del sector privado tuvieron que ser desviados por vías alternas.



Los comunitarios dicen que esperan que debido al tiempo que tienen la problemática, y la importancia de la vía, los trabajos no se detengan hasta ser concluida dicha reparación, y dicen que esperan que tenga calidad para que no vuelva poner en riego este espacio de la ciudad.