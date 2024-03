En una eucaristía celebrada en la Parroquia San Juan Evangelista, el presidente Luis Abinader Corona acompañó a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en el carnaval de este municipio, el pasado 10 de marzo, que ha dejado siete muertos y 11 heridos.



La más reciente víctima mortal es Jean Elvis Jiménez, de ocho años, quien falleció en horas de la tarde de este jueves, luego de haber permanecido por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Regional Universitario Arturo Grullón, en Santiago. Durante su intervención en la misa, el primer mandatario aseguró que en esta situación difícil de despedirse de los seres queridos que fallecieron, tanto él como la primera dama Raquel Arbaje, los seguirán acompañando y apoyando. “Vamos a seguir orando y trabajando por la salud de los que todavía están en una situación delicada. Pueden estar seguros de que no vamos a escatimar ningún esfuerzo material para así lograrlo. Más adelante se tratarán temas para tratar de evitar que este tipo de tragedia ocurra de nuevo”, apuntó Abinader. En un gesto solidario, el jefe de Estado se acercó a cada uno de los allegados de las víctimas, ofreciéndoles el pésame a quienes perdieron un ser amado.



La eucaristía fue presidida por monseñor Carlos Morel Diplán, obispo administrativo de la Diócesis de La Vega, el cual pidió por el descanso eterno de los fallecidos y por los que aún permanecen bajo atención médica, para que Dios les conceda la recuperación de su salud. “Solamente el amor de Dios, la fe en Dios, y la solidaridad nuestra, pueden fortalecer, pero no borrar ni quitar el dolor que ha marcado la vida de estos padres, madres, hermanos y la comunidad. Hoy lamentamos esta situación pero miramos al futuro con esperanza”, destacó el religioso. También estuvieron presentes, la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Lissette Nicasio de Adames; la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el senador Bautista Rojas Gómez, Guido Gómez Mazara, y el exsenador Luis René Canaan.



Se recuerda que los demás fallecidos por este incidente son Adriel Leonardo, de 5 años; Joel Alexander Rodríguez, de 6; Aquiel Diloné, de 11; Ángel Santos, de 13; Cesar Junior Polonia, de 15 años y Henry Rosario Ortega, de 53. Otras cinco personas aún permanecen internas.



De su lado la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, espera que esta tragedia ocurrida en el carnaval le sirva de enseñanza a la sociedad. “Esto que pasó es un llamado a la responsabilidad individual, si no la asumimos tendremos tragedias colectivas como esta. Pienso que las medidas preventivas son fundamentales y que en todos los eventos tengamos hay que poseer una mayor previsión”, manifestó Ortiz. Por su parte, el adolescente de 16 años que fue dado de alta la semana pasada, informó que su recuperación va rápida y pide oración por los demás afectados. Según Francisca, abuela del menor de 12 años que permanece en la Unidad de Niños Quemados Dra. Thelma Rosario, el adolescente está respondiendo de manera satisfactoria e incluso el propio menor les expresa mensajes de aliento.