Santiago. Los centros de salud ven aumentar las consultas de pacientes con problemas de influenza y neumonía, mientras la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax hizo un llamado a realizar los esfuerzos necesarios y a tomar las medidas correspondientes para evitar contagios por covid.



Mirna López, directora del hospital pediátrico Arturo Grullón, confirmó que ese centro de salud tiene ingresados a cinco menores con neumonía.



López dijo que las consultas e ingresos por covid y dengue han disminuido en el Arturo Grullón.

La mayor queja de las familias que acuden con sus niños al centro infantil que acoge pacientes de las 14 porvincias de la región Norte, es que las boticas están desabastecidas y no hay siquiera jarabe para tratar las afecciones gripales.



En tanto las emergencias de las clínicas en su mayoría reciben pacientes con problemas gripales.

En el centro de vacunación del Gran Teatro del Cibao, donde con frecuencia acuden usuarios a inocularse, en la mañana del martes no contaban con la vacuna contra la influenza, debido a que se habían agotado.

En algunos casos, los usuarios acudieron para inyectarse contra el covid para niños y adultos y otros contra el papiloma.



Plutarco Arias



El presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Plutarco Arias, respalda la alerta epidemiológica realizada por el Ministerio de Salud Pública debido a la circulación de varios virus respiratorios.



“Nuestra sociedad cumpliendo con su responsabilidad institucional, social y médica desde junio del presente año 2023 emitimos una alerta a toda la población dominicana y los profesionales de la salud, ante el aumento de los casos positivos de Covid, la influenza,neumonía y otros procesos respiratorios virales como sincitial respiratorio y adenovirus”, apunta.



Arias informó que se han identificado variantes de la covid como la JN.1 y la influenza tipo B.

Los neumólogos de la sociedad, a nivel nacional, han observado con preocupación el aumento de la cantidad de pacientes en las consultas que están resultando positivos a estas enfermedades y a tiempo hacen el llamado de atención.



Arias dijo que como entidad exhortan a la ciudadanía para que comprenda que el riesgo continúa y no se debe bajar la guardia ante un virus que llegó para quedarse.



Piden acudir a centros de vacunación ante casos

Los neumólogos exhortan a retomar el uso de las mascarillas en lugares cerrados, en especial donde hay conglomerados de personas. Dicen que es momento de que nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades empiecen a protegerse nuevamente. De igual manera, hace un llamado a acudir a los puestos de vacunación contra la influenza y el Covid, así como a completar el esquema de vacunación.