Santiago. El sueño de Gioser Luis Féliz Camilo, el niño de nacionalidad estadounidense, de nueve años, quedó truncado al perder su vida a manos de los cuatro delincuentes que perpetraron un atraco.



El menor falleció impactado de un disparo en la cabeza por asaltantes que interceptaron al vehículo de la familia que en la tarde del miércoles vino a vacacionar desde los Estados Unidos de América. “Mi niño cursaba el cuarto año de primaria y me decía que su sueño era ser artista o parecerse a mí”, narró su padre Sergio Luis Féliz, en medio del llanto.



Dijo que vinieron a pasar cinco días en el país.



El progenitor informó que el cuerpo de su hijo será trasladado hacia la funeraria Blandino en Santo Domingo, donde será velado por unas cuantas horas de manera íntima con su familia y de allí llevado hacia New York donde le darán sepultura. El niño cumplió nueve años el pasado día cuatro de marzo.



“Esta es la primera vez que vengo a Santiago y mire lo que sucede con mi niño que tenía cuatro años que no venía al país”, expresó Sergio Luis Féliz.



Presidente lamenta tragedia



El presidente Luis Abinader dijo que desde que se enteró del hecho ha dado seguimiento al caso y ha sido informado por el director de la Policía Nacional.



El jefe de Estado dijo que esperaba el apresamiento de cinco delincuentes que cometieron el horendo crimen y sean sometidos a la justicia.



De acuerdo con las informaciones, los familiares del niño se desplazaban en un vehículo luego de salir de la terminal aérea de Santiago con destino hacia el municipio de Villa Vásquez de la provincia de Montecristi de donde es oriunda la madrastra. Al parecer tras disparar para que detuvieran el carro, el impacto hirió al menor.



“Como mi hijo tenía vacaciones, vine a pasarme cinco días y pensábamos regresar el próximo lunes y mire la tragedia que sucede”, expresa el padre del menor.



Asegura que los individuos los persigueron con planes de despojarlos de sus pertenencias.



La Policía Nacional informó que trabajaba para identificar a los responsables del crimen. Revela que los asaltantes se desplazaban en un carro blanco.



La directora del hospital pediátrico Arturo Grullón, Mirna López, explicó que el disparo impactó la masa encefálica del niño. Dijo que llegó al centro perdiendo mucha sangre.



Policía apresa a presuntos autores



La Policía Nacional informó en la tarde de ayer que en menos de 24 horas arrestó a cinco hombres señalados como los autores de la muerte del niño de nueve años.



Los detenidos son Luis Ángel Vargas Brito, de 18 años; Derlin Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa Cuevas; José Manuel Almonte Santana (Buki), de 20 años y Elián Martínez Sánchez (Odalis), de 22, residentes en el sector Cienfuegos, Santiago.



De acuerdo con la Policía, las evidencias levantadas en el Aeropuerto Internacional del Cibao y otras locaciones, señalan a los arrestados como las personas que dieron seguimiento a Sergio Luis Feliz Mancebo, su hijo (víctima), y su compañera sentimental, de cuya identidad se hace reserva.



Según narra la institución del orden, jóvenes rentaron el carro Hyundai, Sonata, blanco, placa A873621, en un establecimiento ubicado en la avenida Imbert, Cuesta Colorada, con el cual dieron seguimiento a la yipeta Honda, CRV, crema, año 2018, placa G498561, propiedad de una Rent A Car, en la que se desplazaba la víctima junto a familiares.



Informe detalla que la yipeta Honda, CRV era conducida por un amigo del padre del menor ultimado, cuya identidad se reserva, y quien acudió al referido aeropuerto a buscarlo, tras su llegada al país desde los Estados Unidos.



El reporte indica también que durante el interrogatorio por parte de los agentes policiales, los jóvenes admitieron su participación en el hecho.



Hoy se espera que el Ministerio Público deposite la medida de coerción en un tribunal.

Arzobispo plantea crear corredor para seguridad

El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón hizo un llamado a las autoridades a garantizar el cuidado y preservar la vida de quienes regresan del extranjero.



Dijo que los viajantes no pueden vivir con temor a ser asaltados y en última instancia hasta matarlos para despojarlos de “los chelitos que traen”.



Bretón llama a poner en marcha los corredores para la protección de los ciudadanos que regresan del extranjero para garantizar su integridad.



Lamenta que en el país un caso de tragedia tape a otro.