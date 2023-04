Email it

Mao. El obispo de la diócesis Mao-Montecristi, monseñor Diómedes Espinal, aseguró que la falta de honestidad es el gran problema que afecta a la humanidad.



El religioso considera que cuando prima la deshonestidad, entonces brota la corrupción, la vagancia, el aprovecharse de un puesto que debe ser para servir a la población y lo utilizan para servirse.



“Si no hay honestidad en los ciudadanos, es imposible que un municipio, una ciudad o el país progrese, porque entonces las consecuencias las paga el pueblo, la ciudad, el municipio”, apuntó.



Dijo que en una institución donde no se trabaje por la justicia, para el bien común, para que todos puedan participar de los bienes que les corresponden, no se podrá vivir en paz y ni en progreso.



Manifestó que cuando los recursos se usan para el bien, entonces hay progreso constante.