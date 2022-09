Santiago. Desconcertadas salen las madres de estudiantes de las tiendas del casco urbano, por los altos precios que registran los útiles escolares.



Muchas madres dicen estar desesperadas, ya que están a solo días para iniciar el año escolar, ya cuando van a comprar salen prácticamente con las manos vacías. Tengo dos niñas, cada una necesita 13 cuadernos, a cien pesos cada una, cada día veremos más niños fuera de las aulas, que familia pobre puede preparar hasta 4 hijos, dijo la señora Inoisa Vázquez.



Vásquez dijo que es una situación difícil, no hay dinero para comprar zapatos y mochilas de calidad y optan por unos los de precios más económicos, a sabiendas de que dentro de dos meses o menos tiene que volver a comprar.



Altagracia Díaz expresó que tiene varios días dando vueltas en la ciudad comparando precios, pero no logra adquirir lo necesario para su hija. Los padres también enfrentan inconvenientes con el cambio de uniformes que exigen algunos centros educativos, pese a que hace dos años el Ministerio de Educación desautorizo la medida.



“Fui a comprar los útiles escolares a una tienda del centro de la ciudad, lleve seis mil pesos, no compré zapatos ni mochilas y en la caja tuve que sacar cosas para poder dejar dinero para el pasaje”, dijo una señora que no quiso ofrecer su nombre, pero manifestó su descontento. Explicó que el Ministerio de Educación no ha dicho que va a dar uniformes y zapatos como se hacía en años anteriores, además de facilitar los libros y de dar otras facilidades.



Tal es el caso del politécnico Ernesto Disla en Hato del Yaque, centro dirigido por el párroco de la comunidad, donde se anunció la medida de cambio de uniformes, valorado en unos cuatro mil pesos, incluye un pantalón fino, suéter con cuello, un pantalón y camiseta deportiva y una chaqueta en forma de abrigo. El centro tiene una empresa contratada para el diseño y confección de los uniformes y refiere a los padres para que vayan a adquirirlos.