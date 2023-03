Santiago. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, llamó a no continuar con la división de la sociedad entre policías y ciudadanos y pidió dejar de lado el odio y los resentimientos.



El religioso, quien habló durante la eucaristía de acción de gracias por el 87 aniversario de la creación de la Policía Nacional, consideró necesario el respeto mutuo y la confianza entre ciudadanos y policías. Dijo que ante las deficiencias que puedan tener las instituciones, todos los ciudadanos deben luchar por levantarlas y no hacer cosas o tomar acciones que las destruyan. Lamentó que se pierda la cultura del respeto a las instituciones.



“Quizás no nos damos cuenta cuando queremos dañar o destruir las instituciones. Sabemos que hay problemas como se dan en cualquier institución, pero hay que cuidarla. La garantía de nuestra sociedad son sus instituciones y si nosotros las dañamos, entonces nuestro estado se debilita”, apuntó monseñor durante la eucaristía.



Llamado



Monseñor Morel Diplán Hizo un llamado a todos los sectores a trabajar para fortalecer las entidades, de manera que éstas puedan responder a los desafíos y necesidades de la sociedad. Reconoció que no es una tarea fácil la situación que deben enfrentar los policías, en medio de una sociedad con un comportamiento humano muy difícil de controlar en la actualidad, por lo que se debe tomar en cuenta esta realidad.



El general Ramón Azcona Reyes, director del Comando Cibao Central, habló de la reforma integral que desarrollan a lo interno de la Policía y aseguró que los casos que se han registrado, no son el sentir de los altos mandos ni del poder político. También dijo que trabajan para que la policía sea una institución de servicio a favor del pueblo.

Institución del orden fue respaldada en su día

En la misa celebrada ayer en la catedral Santiago Apóstol participaron el general Ramón Azcona Reyes, director del comando Cibao Central de la Policía nacional, la gobernadora provincial Rosa Santos; el procurador de la Corte de Apelación, Juan Carlos Bircann; el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, así como algunos militares y funcionarios.