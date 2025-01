La Vega. Los tratos crueles e inhumanos, motines, asesinatos planificados y golpizas mortales son algunas de las denuncias constantes de la Oficina Nacional de Defensa Pública, los reos y sus familiares respecto al centro de corrección penitenciaria El Pinito-La Vega.



A raíz de que la Oficina Nacional de Defensa Pública hiciera un llamado a las autoridades para intervenir de manera definitiva este centro penitenciario, ciudadanos denuncian maltratos y delincuencia en este lugar.



En el caso de Carlos Gómez Sánchez, padre de un interno en el Pinito, se mostró preocupado por la vida de su hijo, luego de ser atacado violentamente y las autoridades del centro no le han dado respuestas.



“Vine a ver a mi hijo y me informaron que le dieron como 20 palos y después lo metieron a la plancha para soltarlo y hacer el drama de que fue un motín para matarlo. Yo vine a ver si está en buen estado pero no me dejan”, manifiesta Gómez Sánchez.



Denuncias



“No creo ni dejo de creer que en la cárcel existe de todo. En las cárceles de este país todo está podrido. Ahí hay una tal Karina que se supone que, y yo no dudo nada, de que ella por influencia mande a hacer daño al muchacho. Espero que tomen cartas en el asunto”, agregó Gómez Sánchez.



En un comunicado reciente, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, exigió la remoción inmediata de todo el personal penitenciario, así como la sanción ejemplar de los responsables. Uno de los casos más sonoros que sacuden este sistema penitenciario es la muerte de Wilber Vargas, quien falleció tras sufrir un trauma cráneoencefálico por los golpes recibidos propinados por agentes penitenciarios.

Familiares de internos piden respetar vidas

En 2024, internos como Omar de Jesús Vélez y Alexander Hernández manifestaron haber recibido golpizas brutales por parte de agentes como Agramonte y Beltré, quienes han sido señalados en múltiples ocasiones por prácticas violentas. Familiares de algunos internos esperan que la Procuraduría General de la República garantice la vida delos reclusos.