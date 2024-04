Santiago. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, destacó los logros del órgano comicial durante su gestión en la que se han incrementado los servicios y las expediciones de actas, en el marco de la celebración de los 101 años de la institución.



Informó que desde el 2021 al 2024 ha emitido hasta marzo con un total de 8, 583, 592 servicios solo de expediciones de actas, y tuvo el año con mayor servicio en el 2023. En este 2024 va en crecimiento y se han emitido 700 mil actas.



Jáquez Liranzo habló durante la inauguración del edificio que aloja las nuevas oficinas de la Junta Electoral de Santiago y oficinas administrativas de la institución junto con un nuevo almacén que funcionará como área donde estará la logística electoral acorde a las exigencias de transparencia.



Destacó que se trata de un espacio digno y apegado a los estándares del proceso electoral íntegro, donde se desarrollará la producción de las más de dieciocho mil valijas del próximo torneo comicial.

Las nuevas oficinas están ubicadas en la avenida 27 de Febrero del sector Las Colinas, al noroeste de Santiago, donde estuvo el Pleno de esta institución.



Recordó que las oficinas administrativas estaban antes en el sótano del antiguo edificio del BNV, en la avenida Las Carreras, y a través de un acuerdo con la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana hicieron una permuta para las nuevas edificaciones administrativas.



Condiciones oficialías



El presidente de la JCE dijo que aunque en las antiguas oficinas quedó en buenas condiciones, las oficialías de la primera y tercera circunscripción, el centro de cedulación y la de seguridad civil, también están en proceso de mejoras.



Román Jáquez Liranzo destaca que con la adquisición de estos nuevos edificios se logra eficientizar los servicios, lo que se traduce en ahorros de los recursos que son asignados a la institución y por ende en ahorro al pueblo dominicano y con servicios dignos y de calidad.



“Recordemos que este pleno de la Junta Central Electoral eliminó la traumatizante legalización con el proyecto ETLA, las actas ya no se legalizan, recuerden que ya se puede tener un acta de nacimiento en cualquier punto no importa dónde haya nacido, y eso es acceso al servicio del registro civil, recuerden que ya las actas de nacimiento no se vencen”, destacó.



Resaltó que en las nuevas edificaciones en la capital se resguarda el legado de esta gestión.

Inauguración de nuevos espacios en todo el país

Además de las edificaciones en Santiago el presidente de la Junta Central Electoral inauguró locales en Luperón, Puerto Plata, y San Francisco de Macorís, mientras este viernes que el órgano elector cumple 101 años tendrá inauguraciones de locales en Samaná, en Santo Domingo con tres centros de servicios de expedición de actas, una en la ciudad Juan Bosch, Coral Mall y Bella Vista Mall. El 17 de abril inaugura la Ciudad de Identidad y Electoral.