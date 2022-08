Santiago. Mientras algunos usuarios de la carretera Navarrete-Montecristi externaron la necesidad de que las autoridades eliminen el “exagerado” número de policías acostados que hay instalados en el trayecto de esa vía, otros lo ven como una necesidad para evitar accidentes y muerte.



En la carretera que enlaza a Santiago con los pueblos de la Línea Noroeste han colocado un total de 72 reductores de velocidad, según advirtió recientemente el empresario Fernando Aníbal Capellán, presidente de la zona franca de Codevi, que se ubica en la zona limítrofe entre Dajabón y Juana Méndez.



Según precisó, estos policías acostados fueron colocados sin ningún criterio y su principal contribución es la de alejar a inversionistas y visitantes de las comunidades de la frontera y Línea Noroeste. “Son 72 policías acostados desde Navarrete a Dajabón, 47 de éstos colocados sin ningún criterio. Poblados similares no lo tienen en la misma vía. Vamos a resolver y acercar más nuestra frontera que tanto necesita”, precisó Capellán Peralta en su cuenta de Twitter.



A favor y en contra



Choferes del transporte también aseguran que estos reductores deterioran sus vehículos. Los conductores que frecuentan esta carretera advierten que estos representan un peligro, ya que no tienen buena señalización, mientras otros usuarios han advertido que esto representa un gasto extra de combustible y de pérdida de tiempo para el viajero.



Los policías acostados son colocados mayormente en zonas rurales para detener la velocidad excesiva de los conductores, pero en el caso de los colocados en carretera que une Navarrete hasta Dajabón, lo que constituye es un abuso, según opiniones de los que no favorecen su colocación en esta carretera. Sin embargo, otros advierten que muchas de las vías del país, incluida la que une a Navarrete con pueblos de la Línea Noroeste, están urbanizadas y esto hace que el riego de accidentes sea mayor para los residentes en el trayecto.



“Los policías acostados desde hace tiempo lo están por quitar, pero si los quitan la realidad es que puede haber muchas muertes, no estoy de acuerdo con que los quiten porque por aquí hay un tránsito muy caliente”, precisó Yanelda María Alvares, quien trabaja para una banca de lotería. En tanto que Félix Almonte Genao dijo que por esta carretera los vehículos “pasan volando”, por lo que con frecuencia se producen accidentes y muertes. Para obligar a los conductores a andar a velocidad moderada es común que se coloquen reductores frente a las escuelas, universidades y algunas instituciones de servicio. Sin embargo, en los trayectos largos estos son un peligro para el conductor, ya que en ocasiones no están señalizados.

Pocos cumplen con los límites de velocidad

En la mayoría de las carreteras del país, incluida una tan importante como la autopista Duarte, los límites de velocidad no se cumplen, hay conductores que van a velocidad excesiva o tan lento que tapona las vías. En las carreteras del país barrios y urbanizaciones que surgieron luego de trazada o que quedaron al borde cuando fue ampliada. También ocurre esta situación por la falta de seguimiento y muchos han colocado negocios cuyo parqueo es el mismo trayecto de la carretera, lo que pone en constante riego a los usuarios.